Kurznachrichtendienst Elon Musk will Twitter-Kauf platzen lassen – „Desaster für Twitter“

Musks Anwälte werfen Twitter vor, schlechte Unternehmensdaten verheimlicht zu haben. Twitter kündigt an, Musk vor Gericht zum Kauf zu zwingen.

Der Tesla-Chef zieht sich aus dem Twitter-Deal zurück. (Foto: dpa) Tech-Milliardär Elon Musk

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk hat seinen 44 Milliarden Dollar schweren Übernahmeversuch von Twitter für beendet erklärt. In einer Börsenmitteilung argumentierten Musks Anwälte am Freitag, Twitter habe die Zahl gefälschter Accounts falsch angegeben und wichtige Firmendaten nicht herausgeben wollen.

Damit sei Musk nicht mehr an seinen Kaufvertrag gebunden. „Twitter hat die von Herrn Musk angeforderten Informationen seit fast zwei Monaten nicht bereitgestellt“, hieß es in der Mitteilung. Der Verwaltungsrat von Twitter kündigte an, Musk notfalls juristisch zum Kauf der Plattform zu zwingen.

Musks Anwälte verwiesen auf den seit Wochen anhaltenden Streit darüber, wie groß der Anteil gefälschter Nutzerkonten sei: „Seit fast zwei Monaten bemüht sich Herr Musk um die Daten und Informationen, die notwendig sind, um eine unabhängige Bewertung der Prävalenz von gefälschten oder Spam-Konten auf der Twitter-Plattform vorzunehmen“, hieß es in dem Schreiben. „Twitter hat es versäumt oder sich geweigert, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.“