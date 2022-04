Kurznachrichtendienst Elon Musks Milliardenangebot für Twitter stößt bei Anlegern auf Skepsis

Nicht nur die Finanzierung des 43 Milliarden Dollar schweren Deals wirft Fragen auf. Hinter dem Angebotspreis verbirgt sich ein skurriler Scherz des Tesla-Chefs.

Düsseldorf Tech-Milliardär Elon Musk will Twitter kaufen. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC gab der Tesla-Chef am Donnerstag sein Angebot bekannt: Der 50-Jährige bietet den Twitter-Aktionären 54,20 Dollar je Aktie – was auf eine Gesamtbewertung von 43 Milliarden Dollar hinausläuft.

Die Twitter-Konzernspitze bestätigte, ein unaufgefordertes und nicht verpflichtendes Angebot erhalten zu haben. Man werde die Offerte sorgfältig prüfen.

„Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, die Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein“, schrieb Musk in einem Brief an Twitter-Chairman Bret Taylor. Inzwischen sei ihm aber klar, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder gedeihen noch diese gesellschaftliche Aufgabe erfüllen werde.

Twitter müsse von der Börse genommen werden, erklärte der Milliardär. „Twitter hat ein außerordentliches Potenzial. Ich werde es freisetzen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen