Kurznachrichtendienst Musk handelt sich Ärger mit den Twitter-Anwälten ein

Am Samstag veröffentlichte Musk auf Twitter weitere Details, wie genau er den tatsächlichen Anteil falscher Nutzer ermitteln will. Demnach will der Tesla-Chef nach einem Zufallsprinzip 100 Twitter-Accounts auswählen und prüfen, ob es sich um Fake- oder Bot-Accounts handelt. Die Zahl von 100 Accounts gilt statistisch gesehen aber als sehr niedrig für eine solche Erhebung. Insgesamt gibt es auf Twitter schließlich 229 Millionen täglich aktive Konten.

Dass Musk trotzdem eine offensichtlich unzureichende Zahl wählte, kann als Kritik an der Methodik von Twitter verstanden werden. Denn auch der Kurznachrichtendienst selbst greife auf eine Testgruppe dieser Größe zurück, betonte Musk. Indirekt wollte der potentielle Käufer damit wohl machen, warum er den offizielle Zahlen von Twitter misstraut. Die Twitter-Anwälte sehen dagegen die Vertraulichkeit der Übernahmeverhandlungen verletzt.

Am 6. Mai hatte Musk die Twitter-Zentrale besucht und dabei nach Informationen des „Wall Street Journal“ auch Fragen zu den Falsch- und Spam-Accounts gestellt. In der Vergangenheit hatte Twitter routinemäßig davor gewarnt, dass der Anteil der Fake-Nutzer geschätzt sei und „die tatsächliche Anzahl von Falsch- oder Spam-Nutzern höher sein könnte als wir annehmen“.

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling.



I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate.