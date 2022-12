Kurznachrichtendienst Twitter löst Beratungsgremium zu Hassrede auf

Fast Hundert Bürger- und Menschenrechtsgruppen waren im Trust und Safety Council vertreten. Nun eigne sich das Gremium aber nicht mehr, um Twitter zu einem sicheren Ort zu machen.

Tesla-CEO Elon Musk hatte die Plattform im Oktober gekauft. (Foto: AP) Twitter-Logo

San Francisco / New York Twitter hat nach Handelsblatt-Informationen ein Beratungsgremium, das sogenannte Trust and Safety Council, aufgelöst. Der 2016 ins Leben gerufene Beirat aus unabhängigen Expertengruppen hatte die inzwischen von Tech-Milliardär Elon Musk übernommene Social-Media-Plattform zu sensiblen inhaltlichen Fragen beraten. Etwa zu den Themen Hassreden, Ausbeutung von Kindern, Suizid, Selbstverletzung und anderen Problemen in dem Netzwerk.

Das Gremium hatte sich in der Nacht zum Dienstag mit Vertretern des Unternehmens treffen sollen. In ihm vertreten waren fast 100 Bürger- und Menschenrechtsgruppen. Twitter informierte diese nach Angaben mehrerer Mitglieder, die anonym bleiben wollten, kurz vor dem geplanten Treffen über die Auflösung in einer Mail.