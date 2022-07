Kurznachrichtendienst Twitter nach globalem Ausfall allmählich wieder verfügbar

Der US-Kurznachrichtendienst war zeitweise nicht zu erreichen. Nutzer aus den USA, aber auch aus Ländern wie Großbritannien und Brasilien waren betroffen.

San Francisco Der US-Kurznachrichtendienst Twitter ist nach einem weltweiten Ausfall für die meisten Nutzer wieder erreichbar. Das geht am Donnerstag aus Daten der Website Downdetector.com hervor, die Ausfallmeldungen aus verschiedenen Quellen sammelt. Der Website zufolge meldeten um 15.00 Uhr (MESZ) nur noch 2000 Personen in den USA Probleme mit dem sozialen Netzwerk. Eine Stunde früher waren es mehr als 54.000 Nutzer gewesen. Twitter zeigte auf seinem Status-Dashboard an, dass es Probleme mit einigen seiner Programmierschnittstellen untersuche. Auch in anderen Ländern wie Großbritannien, Mexiko, Brasilien und Italien wurde gemeldet, dass Twitter nicht normal funktioniere.

Die Ursache des Ausfalls blieb zunächst unklar. "Einige von euch haben Probleme mit dem Zugriff auf Twitter und wir arbeiten daran, dass es wieder für alle funktioniert. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt", teilte das Social-Media-Unternehmen in einem Tweet mit. Brian Fitzgerald, Analyst bei Well Fargo Securities, erklärte gegenüber Reuters, dass Twitter auf Amazon Web Services gehostet werde und seit 2018 die Google Cloud-Plattform als zweiten Anbieter nutze. "Es scheint kein Problem mit seinen Cloud-Anbietern zu sein, da andere Dienste weiterhin laufen", betonte Fitzgerald. Zuletzt war Twitter im Februar von einem ähnlichen Ausfall betroffen. Damals teilte das Unternehmen mit, es hätte einen Softwarefehler in seiner Microblogging-Website behoben. Mehr: Twitter verklagt Elon Musk – und fordert Vollzug der Übernahme Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

