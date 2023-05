Kurznachrichtendienst Twitter soll Anruf- und Chat-Funktion erhalten

Verschlüsselte Direktnachrichten seien bereits ab Mittwoch verfügbar, schreibt CEO Musk.

San Francisco Am Mittwoch könnte Twitter über ein entsprechendes Update eine Anruf- und Direktnachrichten-Funktion erhalten. Das kündigte Twitter-Chef Elon Musk in einem Social-Media-Post an.

Mit der Erweiterung des Kurznachrichtendienstes rückt Musk die Plattform in direkte Konkurrenz zu Facebook und Instagram von Meta.

„In Kürze wird es einen Sprach- und Video-Chat von Ihrem Handle zu jedem auf dieser Plattform geben, sodass Sie mit Menschen überall auf der Welt sprechen können, ohne ihnen Ihre Telefonnummer zu geben“, schrieb der US-Milliardär auf seiner Plattform.

Verschlüsselte Direktnachrichten seien ab Mittwoch verfügbar. Musk machte keine weiteren Angaben zur Anruffunktion.

Bereits vergangenes Jahr hatte Musk Pläne für „Twitter 2.0 The Everything App“ mit Funktionen wie verschlüsselte Direktnachrichten, Longform-Tweets und Zahlungen angekündigt.

