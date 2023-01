Kurznachrichtendienst Twitter wegen nicht gezahlter Miete verklagt

Twitter soll an zwei seiner Firmenstandorte in San Francisco mit der Mietzahlung im Rückstand sein. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

Auch am Firmensitz soll das Unternehmen mit den Mietzahlungen im Rückstand sein. (Foto: AP) Twitter-Firmensitz in San Francisco

San Francisco Im Bemühen um Ausgabenkürzungen beim Kurznachrichtendienst Twitter spart dessen neuer Besitzer Elon Musk offenbar auch an der Miete. Laut einer vom Vermieter eingereichten Klage schuldet Twitter für seine Büros im 30. Stockwerk eines Gebäudes in San Francisco Mietzahlungen in Höhe von 136.260 Dollar.

Der Vermieter, Columbia REIT 650 California LLC, informierte Twitter am 16. Dezember darüber, dass das Unternehmen in Verzug gerate, wenn die Miete nicht binnen fünf Tagen gezahlt werde. Laut Klage verstrich die Frist ohne Zahlung. Der Vermieter fordert nun vor Gericht die ausstehende Miete sowie Anwaltsgebühren und andere Kosten.

Twitter hatte die Büros in der Innenstadt von San Francisco, die nicht der Hauptsitz des Unternehmens sind, 2017 angemietet. Der Vertrag läuft über sieben Jahre. Im ersten Jahr waren monatlich 107.526,50 Dollar Miete fällig, bis zum siebten Jahr steigt der Mietzins stufenweise auf 128.397 Dollar monatlich.

Der Firmensitz von Twitter befindet sich an anderer Stelle in San Francisco. Auch dort soll das Unternehmen mit den Mietzahlungen im Rückstand sein, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtete. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Twitter reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hat keine Presseabteilung mehr. Musk kaufte Twitter im Oktober für 44 Milliarden Dollar, die jährlichen Zinszahlungen für den Deal belaufen sich auf rund eine Milliarde Dollar. Seit der Übernahme soll das Unternehmen etwa drei Viertel seiner ursprünglich mehr als 7500 Beschäftigten weltweit verloren haben: Tausende wurden entlassen, andere kündigten von selbst. Inzwischen werden von Twitter hochwertige Designer-Büromöbel und Küchengeräte, darunter ein Pizzaofen, zur Versteigerung angeboten.