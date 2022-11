Kurznachrichtendienst Twitters Chefin der Informationssicherheit kündigt Abgang an

Eine weitere hochrangige Managerin verlässt das Unternehmen nach der Übernahme durch Elon Musk. Lea Kissner hatte ihren Job erst im vergangenen Jahr angetreten.

San Francisco Vor dem Hintergrund des Personalumbaus bei Twitter hat die Chefin für Informationssicherheit angekündigt, den von Elon Musk übernommenen Kurznachrichtendienst zu verlassen. Lea Kissner erklärte am Donnerstag auf Twitter, dies sei eine „schwere Entscheidung“ gewesen. Sie sei stolz auf die geleistete Arbeit. Kissner hatte im vergangenen Jahr bei Twitter angefangen. Eine Stellungnahme des US–Konzerns oder von Tesla–Chef Musk lagen zunächst nicht vor.

Dieser hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Er setzte unmittelbar darauf den bisherigen Chef Parag Agrawal und andere hochrangige Manager vor die Tür. Außerdem feuerte er rund die Hälfte der zuvor etwa 7000 Beschäftigten.

In seiner ersten E-Mail an die Belegschaft kündigte Musk das Ende der Homeoffice-Regelungen an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Er erwarte von den Beschäftigten, mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu verbringen. Twitter war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Ähnliche Ansagen hatte Musk zuvor auch bei seinen anderen Unternehmen wie der Weltraumfirma SpaceX oder Tesla gemacht. Den Mitarbeitern des Elektroautobauers hatte er im Sommer in einer E-Mail mitgeteilt: „Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie gekündigt haben."

