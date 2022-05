Lebensmittel-Lieferdienste Flink kauft französischen Wettbewerber Cajoo und gewinnt nächsten großen Handelspartner

Düsseldorf, Frankfurt Der Berliner Lebensmittellieferdienst Flink kauft den französischen Wettbewerber Cajoo. Mit der Akquisition des kleineren Rivalen wird Flink nach eigenen Angaben Marktführer in Frankreich. Mindestens ebenso wichtig für die Firma von Chef Oliver Merkel: Im Zuge des Deals steigt auch Frankreichs Einzelhandelsriese Carrefour bei Flink ein und wird exklusiver Handelspartner. Die beschlossene Kooperation erinnert an die bereits bestehende Partnerschaft mit der deutschen Rewe-Gruppe.

Der Deal zeigt, dass Flink bei der anstehenden Konsolidierung des kleinteiligen Marktes eine gute Ausgangsposition hat. Eine beschleunigte Konsolidierung des Marktes war von Experten bereits vorhergesagt worden. Im schwierigen Marktumfeld finden schwächere Start-ups in dem Segment aktuell kaum noch Investoren. Damit hat ein drastischer Stimmungswandel stattgefunden.

Während der Coronapandemie standen Investoren noch Schlange, um in die weltweit boomenden Blitzlieferdienste zu investieren. Durch die phasenweise Kombination aus hohen Infektionszahlen, keiner oder allenfalls geringer Impfstoffverfügbarkeit und langen Quarantänezeiten stieß das Modell der Sofortlieferdienste für Lebensmittel und andere Supermarktprodukte weltweit auf großes Interesse.

In dem Markt tummelt sich eine Reihe Start-ups, neben Flink etwa Firmen wie Gorillas, Picnic, Knuspr, Getir und Jokr. Alle expandieren stark und schreiben in der Regel hohe Verluste. Auch deshalb sind jetzt Zusammenschlüsse zu erwarten. So können Kosten gedrückt werden.

Cajoo wechselt Unternehmenskreisen zufolge für unter 100 Millionen Euro den Besitzer. Die Nummer zwei auf dem französischen Markt hat sechs Millionen Kunden in Paris und den acht nächstgrößten französischen Städten. Im ersten Quartal dieses Jahres soll der Dienst knapp 450.000 Bestellungen abgewickelt haben. Branchenkenner erwarten allerdings, dass nicht alle Nutzer von Cajoo auf die Flink-App umsteigen werden.

Relevanter dürften für Flink deshalb die hinzugewonnenen Mitarbeiter und die „Dark Stores“ genannten Lager in den Zentren der Großstädte sein. Ihre strategisch günstige Lage ist von großer Bedeutung für das Geschäftsmodell.

Flinks Bewertung soll steigen, bei Wettbewerbern sieht es schlechter aus

Sobald eine Bestellung eingeht, packt ein Mitarbeiter die Waren in eine Tüte, ein Lieferant holt sie meist mit dem Fahrrad ab. Das Ziel sind Lieferungen innerhalb von 15 Minuten. In Frankreich sollen nun schon vor Ende Juni Kunden mit Fahrern von Flink beliefert werden.

Cajoo hatte im vergangenen Jahr bei einer ersten großen Finanzierungsrunde (Series A) noch 40 Millionen Dollar eingesammelt. Der Einzelhandelsriese Carrefour erwarb dabei einen Minderheitsanteil. Zu den Geldgebern gehören auch die Investoren Xange, Frst Capital und Headline.

Flink selbst hatte im Dezember bei einer Finanzierungsrunde 750 Millionen Dollar erhalten, was zu einer Bewertung von fast drei Milliarden Euro führte. Carrefour soll laut Unternehmenskreisen nun zu einem noch deutlich höheren Preis bei dem Unternehmen eingestiegen sein, der aber nicht kommuniziert werden soll.

Flink setzte in den vergangenen zwölf Monaten rund 500 Millionen Euro um, Erlöszahlen von Cajoo wurden nicht genannt.

Angesichts der hohen Verluste, die die sogenannten Quick-Commerce-Firmen schreiben, und der Einbrüche bei Technologiewerten an den Börsen tun sich einige Wettbewerber beim Einwerben neuer Gelder schwer. Finanzkreisen zufolge muss sich etwa Gorillas darauf einstellen, in der laufenden Finanzierungsrunde weniger Geld aufzutreiben als erhofft. Eine Steigerung der Bewertung gilt als eher unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren waren die Bewertungen von Runde zu Runde meist deutlich gestiegen.

