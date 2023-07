Lichtkonzern Neuer AMS-Osram-Chef will Konzernteile abspalten

Vorstandschef Aldo Kamper baut den kriselnden Konzern radikal um. Auch der Vorstand wird verkleinert. Hohe Abschreibungen drücken das Ergebnis.

Laut Insidern habe sich die Stimmung im Unternehmen seit der Übernahme von Kamper verbessert. (Foto: Pressebild) Aldo Kamper

München Der neue AMS-Osram-Chef Aldo Kamper will den kriselnden Konzern angesichts hoher Schulden und Verluste radikal umbauen. „Wir haben einen sehr starken Kern, nun müssen wir die richtigen Schritte unternehmen, um unseren Weg in die Zukunft festzulegen“, sagte Kamper am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats.

Die Lage bei dem Licht- und Sensorikspezialisten ist ernst: Die Nettofinanzverschuldung, die vor allem aus der Übernahme des Traditionskonzerns Osram durch die kleinere österreichische AMS resultiert, lag zuletzt bei rund zwei Milliarden Euro.

Kamper verkündete nun zudem Abschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, die den Konzern im zweiten Quartal tief in die Verlustzone gedrückt haben dürften.

Zehn Prozent des Konzerns sollen abgegeben werden