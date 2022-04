Lieferengpässe 446 Milliarden Dollar gegen den Chipmangel – die Halbleiterbranche expandiert wie nie

Neubau des Halbleiterkonzerns Intel in Arizona: In den USA investiert die Chipindustrie mehr als in allen anderen Regionen weltweit.

München, Düsseldorf Die kleinsten Elektronikteile bereiten der Weltwirtschaft immer noch die größten Probleme. Der Mangel an Computerchips dauert auch im Jahr 2022 an. Im Schnitt mussten die Kunden im März 26,6 Wochen auf ihre Bestellungen warten. Das sind zwei Tage mehr als im Februar und ein neuer Höchstwert, so die Experten der Susquehanna Financial Group.

Die Abnehmer der Chipbranche – allen voran den Automotive-Bereich – trifft der Chipmangel mit voller Härte. So ist der Autoabsatz im März Marktforschern zufolge weltweit um ein Viertel eingebrochen – nicht zuletzt, weil die Bauelemente fehlten. Rund um den Globus stehen immer wieder die Bänder still: Zuletzt kündigte Mercedes an, 5600 Mitarbeiter in Brasilien in die Werksferien zu schicken. Auch bei Ford in Köln und bei VW in Bratislava ruhte die Arbeit, weil nicht genügend Halbleiter zur Verfügung standen.

Nicht nur Europa, auch die USA kämpfen gegen den Halbleitermangel. Die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten sei im vergangenen Jahr wegen des Chipmangels ein Prozent niedriger ausgefallen, schätzt Brian Deese, oberster Wirtschaftsberater von US-Präsident Joe Biden.

Es gibt allerdings gute Nachrichten für die leidgeplagten Abnehmer der Chipindustrie. Die Halbleiterhersteller reagieren auf die Lieferschwierigkeiten mit gewaltigen Investitionen in zusätzliche Kapazitäten. Dem Branchenverband Semi zufolge wollen die Produzenten 446 Milliarden Dollar in den Neubau von Werken und zusätzlichen Produktionslinien stecken. Zum Vergleich: Das entspricht ungefähr dem gesamten Umsatz der Branche im Jahr 2020. Die Industrievereinigung bezieht sich dabei auf das Volumen von Vorhaben, die in den Jahren 2021 bis 2023 starten.

Was bei den Investitionen allerdings auffällt, ist das Ungleichgewicht zwischen Europa und den USA. Ein Viertel aller weltweiten Investitionen in der Halbleiterbranche entfällt mit rund 111 Milliarden Dollar laut einer Erhebung von Semi auf Amerika.

Chipfirmen mit Sitz in den USA stehen für gut die Hälfte aller Erlöse der Branche. Zudem stammen sieben der zehn umsatzstärksten Anbieter aus den Vereinigten Staaten. Sie beziehen ihre Halbleiter allerdings zu einem großen Teil von Auftragsfertigern in Fernost – und die kommen mit der Lieferung schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr nach.

Abgesehen davon: Die Länder mit den größten Fabriken, Taiwan und Südkorea, sind im Clinch mit ihren Nachbarn, Kriege sind nicht ausgeschlossen – und damit noch viel größere Engpässe. Gut 40 Prozent aller Chips stammen aus den beiden Nationen.

Regierungen weltweit drängen die Chipfirmen daher, im eigenen Land zu produzieren und damit die Risiken zu minimieren. Die Nummer zwei der Chipbranche, Intel, hat bereits Milliardeninvestitionen in der EU und den USA auf den Weg gebracht. „Es kümmern sich jetzt alle Marktteilnehmer um widerstandsfähigere Lieferketten“, sagt Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini. „Das heißt: Es werden tendenziell alle mit den steigenden Kosten konfrontiert. Daher sind die Chancen so groß wie nie, dass sich die nötigen Maßnahmen auf breiter Basis in der Branche durchsetzen.“

Auch in Europa entstehen gemäß Semi zusätzliche Fertigungskapazitäten für rund 56 Milliarden Dollar. Das entspricht indes nur 13 Prozent der globalen Investitionen – und ist damit weniger, als die EU anpeilt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Anteil der EU an der Weltproduktion bis Ende des Jahrzehnts von weniger als zehn Prozent auf 20 Prozent verdoppeln. Dazu müsste in der EU deutlich mehr gebaut werden als bisher geplant.

Immerhin: Die zwei größten europäischen Chipfirmen wollen dieses Jahr wesentlich mehr investieren als 2021. So hat die französisch-italienische STMicroelectronics angekündigt, ihre Investitionen fast zu verdoppeln. Der Münchener Dax-Konzern Infineon will den Marktforschern von IC Insights zufolge 40 Prozent mehr investieren.

Denn Mikrochips bleiben gefragt: Der Umsatz der Branche ist im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 587 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen, so die Marktforscher von Omdia. Das sind 100 Milliarden mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018. Für das laufende Jahr rechnet die Branchenvereinigung World Semiconductor Trade Statistics mit einem weiteren Plus von etwa zehn Prozent. Bis 2030 werde die Branche im Schnitt um bis zu acht Prozent pro Jahr wachsen, sagt die Unternehmensberatung McKinsey voraus.

Milliarden vom Staat für die Chipindustrie

Die guten Aussichten spiegeln sich in den Planungen der Konzerne wider. Dieses Jahr werden die Hersteller IC Insights zufolge 190 Milliarden Dollar für neue Werke und Maschinen ausgeben. Das ist gut ein Drittel mehr als 2021.

Die Firmen müssen die riesigen Summen indes nicht allein stemmen. In den USA hat Präsident Biden ein Gesetz eingebracht, durch das die Branche mit 52 Milliarden Dollar unterstützt werden soll. Die EU hat 43 Milliarden Euro an Subventionen vorgesehen.

Einzelne Mitgliedstaaten nehmen ebenfalls Geld in die Hand. Spanien etwa hat angekündigt, elf Milliarden Euro für die Chips zur Verfügung zu stellen. „Halbleiter gewinnen im Kontext der digitalen Transformation geostrategische Bedeutung“, sagte Regierungschef Pedro Sánchez. Die Mittel stammen aus dem EU-Wiederaufbaufonds zur Überwindung der Pandemie. Italien hat vor, mehr als vier Milliarden Euro einzusetzen. In Deutschland wird die Ansiedlung von Intel in Magdeburg vermutlich mit gut fünf Milliarden Euro vom Staat unterstützt.

Europäische Manager fordern noch umfassendere Hilfen, um gegenüber Asien aufzuholen. Andreas Gerstenmayer, Chef des österreichischen Chipzulieferers AT&S: „Wenn Europa sich technologisch weiterentwickeln will, dann braucht es mehr Investitionsförderung für Spitzentechnologien.“

In dem riesigen Boom entstehen ganz neue Chipstandorte. So investiert Intel etwa im US-Bundesstaat Ohio 20 Milliarden Dollar. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC baut zum ersten Mal in großem Stil in Übersee. Die Taiwaner errichten eine Fabrik in Arizona für zwölf Milliarden Dollar. TSMC denkt zudem über einen Ableger in Europa nach. Auch Branchenführer Samsung hat noch nie so viel außerhalb Koreas investiert. 17 Milliarden Dollar gibt der größte Speicherchip-Produzent der Erde für ein Werk in Texas aus.

Trotzdem werden die Lieferengpässe so schnell nicht verschwinden. Der Vorlauf bei neuen Werken ist lang: Die geplante Intel-Fabrik in Magdeburg etwa wird nicht vor 2027 unter Volllast laufen.

