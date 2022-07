Lieferengpässe Die Schattenseite der Subventionen: Chipindustrie fürchtet Planwirtschaft

Im Gegenzug für Milliardenhilfen plant die Europäische Union massive Eingriffe in das Geschäft der Hersteller. Experten halten die Maßnahmen für Unfug.

In einer Krise will die EU künftig vorschreiben, was in europäischen Chipfabriken hergestellt wird. (Foto: dpa) Chipproduktion

München. Staatshilfe ja, aber nicht zu diesen Bedingungen: Die geplanten Milliardensubventionen der Europäischen Union (EU) sind in der Chipindustrie willkommen. Die damit einhergehenden Eingriffe ins Geschäft hingegen stoßen auf Ablehnung. Hinter vorgehaltener Hand warnen Firmenvertreter vor „Planwirtschaft“.

„Natürlich ist es verständlich, dass die EU Einfluss nehmen will angesichts der hohen Fördersummen. Aber was die Kommission an Maßnahmen vorschlägt, ist ineffizient“, sagt Jan-Peter Kleinhans, Chipexperte der Stiftung Neue Verantwortung. 43 Milliarden Euro verspricht die EU bereitzustellen, damit Europa nicht vollends von der Landkarte der Halbleiterindustrie verschwindet.

Subventionen gibt es für Investitionen in neue, hoch moderne Fabriken oder auch in fortschrittliche Produktionsverfahren. Bekanntester Investor ist Intel. Die Amerikaner sollen fast sieben Milliarden Euro für zwei Fabriken in Magdeburg bekommen. Um den Verpflichtungen nachzukommen, wird Intel nicht nur auf eigene Rechnung produzieren, sondern auch als Auftragsfertiger für Wettbewerber tätig sein.