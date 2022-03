Lieferengpässe Intel kommt – und nun? Europas Aufholjagd bei den Chips fängt gerade erst an

Der US-Konzern erhält vom Staat Milliarden für Werke der neuesten Halbleitergeneration in Magdeburg. Jetzt wächst der Druck, auch etablierte Technologien zu fördern.

Infineon-Werk in Villach: Die EU will die heimische Chipproduktion ausbauen. (Foto: Bloomberg) Chipfertigung

München Wenn alles so kommt wie geplant, wird Intel in fünf Jahren die modernsten Chips der Welt in Magdeburg herstellen. Der europäischen Halbleiterindustrie und deren Kunden hilft das indes wenig, um der verheerenden Lieferengpässe endlich Herr zu werden.

„Es ist ein tolles Projekt, aber die Gesamtwirkung auf den Standort ist noch begrenzt“, sagte Infineon-Chef Reinhard Ploss dem Handelsblatt. „Das heißt: Es gibt was zu tun für Europa.“

Das Problem: In den 17 Milliarden Euro teuren Fabriken wird Intel Hightech-Chips der neuesten Generation herstellen – für sich selbst und als Auftragsfertiger. Diese sind in Europa heute allerdings kaum gefragt. Ploss: „Die Intel-Foundry ist für Produkte in den Bereichen Kommunikation, Datenverarbeitung, Mobilfunk und Künstliche Intelligenz bekannt. Leider gibt es in Europa nicht so viele Unternehmen, die diese Produkte entwickeln und fertigen.“ Mit gut fünf Milliarden Euro an Subventionen kann Intel für die Ansiedlung in Sachsen-Anhalt rechnen.