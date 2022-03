Lieferketten „Starke Abhängigkeiten von einzelnen Ländern“ – Infineon-Chef warnt vor weiterem Chipmangel

München Erst die Pandemie, dann die Stürme, jetzt der Krieg in der Ukraine: Eine Krise nach der anderen führt der Chipindustrie vor Augen, wie verletzlich ihre globalen Lieferketten sind.

„Zum Teil gibt es starke Abhängigkeiten von einzelnen Materialien und Ländern“, warnte Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss im Gespräch mit dem Handelsblatt. Sein Unternehmen achte zwar grundsätzlich darauf, Rohstoffe und Vorprodukte aus mehreren, voneinander unabhängigen Quellen zu beziehen. Komplett lösen ließen sich die Abhängigkeiten aber nicht.

Jahrzehntelang war das nicht schlimm: Die Versorgung mit den richtigen Rohstoffen zur richtigen Zeit schien ein Selbstläufer geworden zu sein. Nun aber meldet sich die Rohstofffrage mit neuer Wucht auf der Agenda der Konzernlenker zurück. Eine gewaltige Nachfrage trifft auf wachsende Knappheiten. Und fast täglich fällt ein neuer Stoff auf, dessen Nachschub für die Industrie akut gefährdet scheint.

Aktuell droht durch den Ukrainekrieg das zur Produktion von Halbleitern wichtige Gas Neon knapp zu werden.

Für die Chipindustrie ist das nur die jüngste einer Reihe von schlechten Nachrichten in Sachen Lieferketten: Die Branche kann schon länger die Nachfrage nicht mehr bedienen. Wer heute bestellt, bekommt die Bauelemente erst in einem Jahr. Mit entsprechenden Folgen auch für andere Industriezweige, die auf die Halbleiter angewiesen sind.

Liefern die Chiphersteller zu spät, können die Kunden oft nicht mehr produzieren. Jeder weitere Engpass durch eine Knappheit an Rohstoffen wäre kaum noch zu verkraften. Bereits jetzt werden Autos und Elektrogeräte vieler Hersteller nicht mehr so zahlreich und pünktlich wie in der Vergangenheit ausgeliefert werden. Erst vergangene Woche teilte Audi mit, dass aus Mangel an Chips die Produktion in Bratislava geschlossen sei.

Trotz dieses gewaltigen Risikos zögert die Chipindustrie, die weltweite Arbeitsteilung aufzugeben. „Wenn wir die Globalisierung zurückdrehen, müssen wir massive Ineffizienzen in Kauf nehmen“, mahnt Infineon-Chef Ploss. Die Chipproduktion würde aufwendiger und damit teurer. Einfach nur die Lager aufzustocken, reiche nicht. Ploss erklärt: „Wir unterhalten mitunter deutliche Vorräte. Aber einige Stoffe haben Verfallsdaten.“

Der Infineon-Chef registriert eine größere Bereitschaft der Kunden, für Versorgungssicherheit zu bezahlen. (Foto: dpa) Reinhard Ploss

Die Hersteller zittern um ein Gas aus der Ukraine

Derzeit sorgen sich die Chiphersteller um den Nachschub des für ihre Produktion wichtigen Gases Neon. Die Hälfte der weltweiten Ressourcen stammte bis vor wenigen Wochen von Firmen aus den umkämpften ukrainischen Hafenstädten Odessa und Mariupol – deren Produktion jetzt ausfällt.

Neon wird für Helium-Neon-Laser eingesetzt, die für die Belichtung der Siliziumscheiben, Lithografie genannt, verwendet werden. Noch reichen die Neon-Bestände. Aber die Beratungsgesellschaft Alix Partners warnt: „Sollte der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland länger andauern, kann es zu signifikanten Lieferengpässen bei Neon und somit zu einer erneuten Krise bei der weltweiten Chipherstellung kommen.“

Die Chipindustrie kann nicht kurzfristig auf Neon verzichten, erklärt Infineon-Chef Ploss: „Wir können bestimmte Chemikalien nicht einfach so austauschen.“ Es dauere schon einmal ein Jahr, um sie zu substituieren oder die Prozesse anzupassen. „Manches lässt sich kaum ersetzen.“

Die Mikrochip-Industrie ist besonders stark globalisiert. Wichtige Rohstoffe werden in Minen in afrikanischen Ländern gefördert, aber auch in Lateinamerika und China. Aus den Rohstoffen entstehen meist in Japan und Europa Chemikalien und Siliziumwafer, aus denen die Chips gefertigt werden.

Die Software für das Chipdesign kommt meist aus den USA, die Maschinen für die Produktion ebenfalls, seltener aus Japan und Europa. Alles kommt in Taiwan und Südkorea zusammen, wo die Chips gefertigt werden. Danach folgt in China und Malaysia das sogenannte Back-End, also das Verpacken und Testen.

Gibt es Probleme mit einem der Produktionsschritte, stockt das gesamte System. Im vergangenen Jahr schlossen wegen der Coronapandemie mehrere Back-End-Fabriken in Malaysia, unter anderem der größte derartige Standort von Infineon. Als Folge mussten Autohersteller von Ford über General Motors bis Toyota die Produktion drosseln, weil ihnen die Chips fehlten. Zuvor hatten bereits ein Wintersturm in Texas, der die Fabriken vor Ort lahmlegte, und ein Feuer in einer Fabrik des japanischen Chipherstellers Renesas für Lieferschwierigkeiten gesorgt.

Ein weiteres Problem sind die Produktionsstrukturen vor Ort: Die Chipkonzerne und ihre Zulieferer setzen auf möglichst große Anlagen. Fällt eine aus, hat das weitreichende Folgen. Infineon-Chef Ploss erläutert: „Skaleneffekte sprechen in der Chipindustrie dafür, einzelne Standorte auszubauen und sie nicht zu verteilen, das ist ein Teil des Dilemmas.“

Intel-Ansiedlung als Signal für die Chipbranche

Um unabhängiger von Lieferungen aus Asien zu werden, subventioniert Europa die Chipindustrie im großen Stil. So will die EU-Kommission den Anteil Europas an der globalen Produktion von zehn auf 20 Prozent steigern. Derzeit stammen 80 Prozent aus Asien. Der US-Konzern Intel bekommt daher für den Bau von zwei Fabriken in Magdeburg mehr als fünf Milliarden Euro an Unterstützung.

Doch die technologische Souveränität habe Grenzen, so Ploss. „Es funktioniert nicht, sich ganz unabhängig aufzustellen. Dann bräuchten wir alle Kapazitäten weltweit doppelt.“ Die Chippreise würden durch die Decke gehen.

Auch Max Milbredt, Halbleiterexperte der bundeseigenen Standortagentur Germany Trade and Invest (GTAI), warnt: „Keine Region wird in der Chipbranche jemals autonom werden.“ Trotzdem wolle man mehr Wertschöpfung nach Deutschland holen. Und da sei die Mitte März verkündete Ansiedlung von Intel ein wichtiges Signal. „Es werden sich auch andere Firmen genau anschauen, was Intel da macht“, sagt Milbredt. Erste positive Signale gebe es bereits: „Selbst arbeitsintensive Elektronikproduzenten schauen sich zunehmend in Europa um.“

Die Berater von Alix Partners empfehlen, den Aufbau einer signifikanten Neonproduktion außerhalb der Ukraine zu prüfen. Ob es dazu kommt und wer überhaupt investieren könnte, ist aber völlig offen.

Erdbeben legt Chipfabriken in Japan lahm

Immerhin scheinen die Abnehmer der Chipindustrie häufiger gewillt, tiefer in die Tasche zu greifen. Infineon-Chef Ploss sagt: „Immer mehr Kunden sind bereit, in die Versorgungssicherheit zu investieren. Die Autoindustrie und der Maschinenbau zum Beispiel haben das Thema erkannt. In anderen Branchen ist das Bewusstsein dafür geringer ausgeprägt.“

Die vergangene Woche zeigte erneut, wie wichtig es wäre, Chipwerke und deren Zulieferer weltweit zu verteilen. Wegen eines Erdbebens in Japan musste Intel-Konkurrent Renesas den Betrieb in zwei Halbleiterfabriken ganz und in einer weiteren teilweise einstellen.

Für die Autobauer in Wolfsburg, Sindelfingen oder Detroit sind das schlechte Nachrichten. Denn von Renesas stammt fast ein Drittel aller Mikrokontroller für Autos – das sind Minicomputer, ohne die sich nicht einmal die Fensterscheiben hoch- und runterfahren lassen.

