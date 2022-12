Logistik Digitalspedition Sennder soll frisches Geld erhalten – Bewertung verdoppelt

Frankfurt, Berlin Sennder spricht Unternehmens- und Finanzkreisen zufolge mit Investoren über eine neue Kapitalspritze. Bei der neuen Finanzierungsrunde könnte die Firmenbewertung auf zwei Milliarden Euro steigen und damit auf das Doppelte im Vergleich zur letzten Runde im Juni 2021, als die Frachtvermittlungsplattform bei Investoren 80 Millionen Dollar einsammelte. Die Jungfirma trotzt damit der derzeit schwierigen Situation von Start-ups, die sich allgemein schwertun, neues Geld einzusammeln, und in Finanzierungsrunden oftmals an Bewertung einbüßen.

Unternehmenschef David Nothacker hat im ersten Anlauf bereits Zusagen von Bestandsinvestoren über 60 Millionen Euro erhalten, wie das Handelsblatt von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Der erste Teil der Finanzierungsrunde, das sogenannte First Closing, sei vor wenigen Tagen abgeschlossen worden.

Je nachdem, wie viele Investoren sich finden, könnten etwas mehr oder etwas weniger als 30 Millionen Euro in den nächsten Wochen dazukommen. Das Geld soll in Form eines Wandeldarlehens fließen. Darüber hinaus sei Sennder in Gesprächen, Risikofremdkapital aufzunehmen, hieß es. Das Unternehmen selbst gab auf Anfrage keinen Kommentar dazu ab.

Das frische Geld will Nothacker Insidern zufolge unter anderem für Zukäufe nutzen und sich dabei die gesunkenen Bewertungen von Rivalen zunutze machen. Eigentlich sei Sennder noch für 18 Monate durchfinanziert, hieß es in den Kreisen.

Sennder ist bereits in der Vergangenheit durch Übernahmen gewachsen. So übernahm das Berliner Start-up 2020 zum einen den französischen Wettbewerber Everoad und zum anderen das europäische Frachtgeschäft des US-Fahrdienstvermittlers Uber. Zudem ist Sennder in Italien eine Partnerschaft mit der Logistikfirma Poste Italiane eingegangen.

Strategie sorgt für Diskussionen mit den Investoren

Das Unternehmen peilt in diesem Jahr einen Umsatz von über 600 Millionen Euro an – mehr als ursprünglich geplant. Die Nachfrage nach Transportkapazitäten sei trotz der Wirtschaftskrise und des Ukrainekriegs ungebrochen, teilte Sennder erst kürzlich mit. Bisher investiert das Unternehmen stark ins Wachstum und macht Verluste. Aktuell soll die Marge (Ebitda) im einstelligen negativen Prozentbereich liegen.

Sennders Strategie sorgt derzeit für Diskussionen mit den Investoren. Während diese im vergangenen Jahr vor allem auf hohe Wachstumsraten setzten, stehen mittlerweile Ziele wie Rendite und Cashflow im Vordergrund. Finanzkreisen zufolge würden es manche Geldgeber bevorzugen, die Investitionen erst mal zu drosseln. Das Unternehmen selbst hofft Kreisen zufolge darauf, mittels Übernahme bereits profitabler Firmen das Tempo in Richtung Profitabilität zu beschleunigen. Entsprechende Gespräche liefen bereits, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Größe ist entscheidend im Logistikgeschäft, etwa um Mengenvorteile zu nutzen, technologische Vorteile auszuspielen und Anschlussfahrten zu realisieren. Aktuell stellt das 2015 gegründete Start-up europaweit mehr als 40.000 Lastwagen bereit und verwaltet das Dreifache davon. Zu den Bestandsinvestoren von Sennder gehören die Volkswagen-Tochter Scania sowie die Risikokapitalinvestoren Lakestar, Accel, Baillie Gifford und Hedosophia.

Die Ex-Berater Julius Köhler (r.), Nicolaus Schefenacker (l.) und David Nothacker (M.) haben Sennder 2015 gegründet.

Sie sollen in der anstehenden Finanzierungsrunde Kreisen zufolge bereits neues Geld zugesagt haben. Ein namhafter neuer Investor sei ebenfalls gewonnen worden, sagte einer der Insider. Ziel von Sennder sei es, bei der Finanzierungsrunde insgesamt 85 Millionen Euro einzuwerben. Je nach Nachfrage sei aber auch ein Betrag von mehr als 100 Millionen möglich.

Das Wandeldarlehen ist den Kreisen zufolge mit mehr als sieben Prozent verzinst und hat einen Wandlungsabschlag von 25 Prozent. Das bedeutet, dass die Zeichner des Papiers bei Wandlung in einer späteren Finanzierungsrunde neue Sennder-Anteile zu einem Viertel günstiger bekommen als der Preis, der dann vereinbart wird. Wandeldarlehen sind im derzeit schwierigen Kapitalmarktumfeld eine Alternative zu reinen Eigenkapitalrunden.

Viele Wagniskapitalgeber sind im Moment vorsichtig und halten sich angesichts der Zinswende, des Ukrainekriegs und der weltweiten Konjunktursorgen vor allem bei größeren Finanzierungsrunden zurück. Laut Berechnungen des Datendienstleisters Refinitiv für das Handelsblatt wurden von Januar bis November lediglich acht Milliarden Euro in deutsche Start-ups investiert und damit nur rund die Hälfte der im gesamten Vorjahr investierten Summe.

Darunter leiden auch die Bewertungen. Viele Start-ups können Abwertungen nur durch Zugeständnisse an die Investoren abwenden, etwa indem sie den Investoren eine festgelegte Rendite bei einem späteren Weiterverkauf ihrer Anteile zusichern, im Fachjargon „Liquidationspräferenz“ genannt. Sennder wäre hier eine Ausnahme, da das Start-up so etwas nicht gewährt.

