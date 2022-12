LSE Microsoft beteiligt sich an Londoner Börse

Düsseldorf Der britische Börsenbetreiber LSE, Inhaber des London Stock Exchange, will massiv in die Modernisierung seiner Technologieinfrastruktur investieren – und holt sich dafür einen prominenten Anteilseigener an Bord: Als Teil einer strategischen Partnerschaft übernimmt Microsoft rund vier Prozent der Aktien.

Ziel der Kooperation sei es, eine Dateninfrastruktur der nächsten Generation aufzubauen und gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Für LSE handle sich um einen „wichtigen Meilenstein“ auf dem Weg „zum führenden globalen Finanzmarktinfrastruktur- und Datenunternehmen“, erklärte CEO David Schwimmer am Montag.

Die Aktionäre nahmen den Deal positiv auf, die Aktie des britischen Börsenbetreibers notierte Montagvormittag mehr als vier Prozent im Plus.

Microsoft übernimmt das Aktienpaket von einem Konsortium des Finanzinvestors Blackstone und des Medienkonzerns Thomson Reuters. Diese waren beim Verkauf des Datenanbieters Refinitiv 2021 zu LSE-Aktionären geworden. Nimmt man den Schlusspreis von Freitag als Grundlage, ist der Anteil rund 1,6 Milliarden Pfund wert (rund 1,9 Milliarden Euro).

Große Börsenbetreiber wie Deutsche Börse, Nasdaq und London Stock Exchange investieren seit Jahren massiv in die Digitalisierung. Die Unternehmen wollen zusätzlich zum Wertpapierhandel neue Geschäftsfelder erschließen, beispielsweise mit der Analyse von Finanzdaten oder Lösungen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug.

LSE will auf der Grundlage der Microsoft-Cloud Azure eine Datenarchitektur aufbauen, „die einfach, reaktionsschnell und effizient ist und Sicherheit, Datenschutz und Compliance berücksichtigt“. Die Partnerschaft sieht zudem vor, neue Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

LSE-Workspace soll mit Microsoft Teams vernetzt werden

Zudem wird LSE die Plattform Workspace mit der Kollaborationssoftware Teams von Microsoft vernetzen, um die Zusammenarbeit in der Finanzbranche zu erleichtern. Bislang verbringe die Community einen Großteil ihrer Zeit auf verschiedenen Plattformen und mit disparaten Datensätzen, erklärte der IT-Konzern.

Der Deal beinhaltet erhebliche finanzielle Zusagen. LSE sichert Microsoft im Laufe des Zehn-Jahres-Vertrags Ausgaben in Höhe von mindestens 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden Euro) zu. Die Summe sei in der langfristigen Kostenprognose bereits berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung.

Microsoft setzt das Potenzial noch höher an. Die Partnerschaft baue auf früheren Investitionen in den Finanzsektor auf, der Vertrag sowie „breitere Marktchancen“ könnten in den nächsten zehn Jahren für fünf Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz sorgen, erklärt der Konzern in einer Mitteilung.

