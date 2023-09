 MacOS Sonoma-Release: Diese neuen Features bringt das Mac-Update

Das neue Mac-Betriebssystem kommt bald. Apple hat ein offizielles Release-Datum für das Mac-Update namens MacOS Sonoma veröffentlicht. Ein Überblick zu Neuerungen, Features, Download und Kompatibilität des Mac-Updates.

Der Apple-Chef hat am 12. September 2023 in Cupertino, Kalifornien, nicht nur das neue iPhone vorgestellt, sondern auch den Release des neuen MacOS Sonoma-Betriebssystems bekannt gegeben. (Foto: Reuters) CEO Tim Cook beim Wonderlust-Event in der Apple-Zentrale

Der Tech-Gigant Apple präsentiert auch in diesem Jahr die neueste Version seines Mac-Betriebssystems für einige Mac- und MacBook-Modelle. MacOS Sonoma soll das Update heißen, das sich hinter die Releases der neuen Betriebssysteme iOS 17 und iPadOS 17 einreiht. Apple-Jünger freuen sich auf einige neue Funktionen und Verbesserungen für ihre Computer und Notebooks. Allerdings sind diese nicht mit allen Geräten kompatibel. Welche iMacs und MacBooks bekommen das Upgrade? Was für Neuerungen bietet MacOS Sonoma? Ein Überblick.

MacOS Sonoma Release: Wann wird das Update veröffentlicht?

Im Rahmen des iPhone-Events „Wonderlust“ am 12. September 2023 hat Apple-CEO Tim Cook nicht nur das neueste iPhone präsentiert, sondern auch den offiziellen Veröffentlichungstermin für das neue Mac-Betriebssystem bekannt gegeben. MacOS Sonoma soll demnach in Deutschland am Dienstag, den 26. September 2023 veröffentlicht werden. Der Release ist voraussichtlich für 19 Uhr deutscher Zeit geplant. Damit kommt der Apple-Release etwas früher als in vergangenen Jahren: Der Tech-Konzern gab die neueste Version des Mac-Betriebssystems bisher immer erst im Oktober frei.

MacOS Sonoma Download: Wie installiere ich das Update?

Wer das Update manuell installieren möchte, geht so vor: Nutzer folgen dem Pfad „Einstellungen“, „Allgemein“, „Softwareupdate“. Hier wird MacOS Sonoma nach dem Release angezeigt, sofern das jeweilige Mac-Modell die neueste Version unterstützt. Per Klick startet dann der Download.

MacOS-Update: Ist mein Macbook oder iMac mit MacOS Sonoma kompatibel?

Sein neuestes Update bietet Apple für eine Reihe älterer Mac-Modelle an. In jedem Jahr fallen allerdings auch einige Jahrgänge weg. Welche Geräte das Update auf MacOS Sonoma nach der Veröffentlichung installieren können:

Mac2019 und neuer

Mac Pro2019 und neuer

iMac Pro2017

Mac Studio2022 und neuer

MacBook Air2018 und neuer

Mac mini2018 und neuer

MacBook Pro2018 und neuer

MacOS Sonoma: Was ist neu? Überblick über die wichtigsten Änderungen

MacOS Sonoma bringt viele Neuerungen für Mac-Nutzer mit sich. Die einen fallen kleiner, die anderen größer aus. Das sind die wichtigsten Neuerungen und Änderungen:





Neues Feature Erklärung Widgets auf dem Schreibtisch Widgets aus der neuen Widget-Galerie können auf dem Desktop platziert werden. Diese Widgets vereinfachen den Zugriff auf Apps und Funktionen. Werden eine App, ein Fenster oder der sogenannte Store Manager geöffnet, werden die Widgets auf dem Desktop transparent. Moderatoren-Maske für Videokonferenzen Nutzer können jetzt während Gesprächen und Präsentationen sichtbar bleiben – auch, wenn der Bildschirm geteilt wird. Sprecher können sich hier zwischen zwei Modi entscheiden. Profile in Safari Safari kann mit verschiedenen Profilen genutzt werden. So wird künftig eine Unterscheidung zwischen Bereichen für beispielsweise Arbeits- und Privatzwecke möglich sein. Dadurch können Verlauf, Erweiterungen, Tabgruppen, Cookies und Favoriten getrennt werden. Verbessertes privates Surfen Werden private Browserfenster nicht aktiv genutzt, sperrt das private Surfen sie automatisch. Beim Surfen blockiert MacOS Sonoma das Laden von bekannten Trackern auf Websites. Außerdem werden Tracking-Elemente, die zu URLs hinzugefügt wurden, entfernt. Sticker-Box Zugriff auf alle Live-Sticker und Memojis an einem zentralen Ort – möglich macht’s die Sticker-Box. Die Sticker werden ab jetzt mit der iCloud synchronisiert. Automatisches Ausfüllen in PDFs und Notizen Nutzer können ab jetzt gespeicherte Kontaktinformationen nutzen, um PDF- oder gescannte Dokumente schneller auszufüllen. Mit MacOS Sonoma lassen sich außerdem zusammengehörige Notizen verknüpfen – zum Beispiel ein Reiseplan oder eine Liste mit Restauranttipps. Tastatur mit verbesserter Autokorrektur Automatisch korrigierte Wörter sollen mit MacOS Sonoma vorübergehend unterstrichen werden, um dem Benutzer anzuzeigen, welche Änderungen vorgenommen wurden. Per Klick kann das ursprüngliche Wort wiederhergestellt werden. Spielmodus Der Spielmodus in MacOS Sonoma verleiht Spielen automatisch die höchste Priorität für die CPU und GPU des Macs, wodurch Hintergrundaufgaben das System weniger belasten. Er senkt zusätzlich die Latenz, wenn kabelloses Zubehör (Kopfhörer oder Controller) genutzt wird. Kommunikationssicherheit MacOS Sonoma erhält einen Schutz für sensible Videos und Fotos. Dieser gilt für Nachrichten sowie Inhalte, die über die systemweite Fotoauswahl und in Apps von Drittanbietern gesendet und empfangen werden. Blockierungsmodus Der erweiterte Blockierungsmodus bietet einen besseren Schutz vor Cyberangriffen und stärkt die Sicherheit des Geräts. Fotos Das Personen-Album erkennt wichtige Personen des Benutzers besser. Dies gilt auch für Katzen und Hunde. Wo ist? Nutzer können AirTag- oder „Wo ist?“-Netzwerkzubehör mit bis zu fünf zusätzlichen Personen teilen. Alle Gruppenmitglieder können das Objekt auf einer Karte anzeigen und einen Ton abspielen, um ein Objekt zu finden. Bedienungshilfen Die Funktion „Eigene Stimme“ ermöglicht es Benutzern mit Sprachverlust, eine Stimme zu generieren, die ihrer eigenen ähnelt. Diese Stimme kann dann mit der Live-Sprachausgabe verwendet werden, um in Anrufen und Gesprächen zu kommunizieren. Zudem ist es nun möglich, Made-for-iPhone-Hörgeräte direkt mit dem Mac zu verbinden. Textgrößen können künftig einfacher angepasst und animierte Bilder beim Surfen automatisch pausiert werden. Bildschirmfreigabe Schneller Fernzugriff über Verbindungen mit hoher Bandbreite: Der neue Hochleistungsmodus in der Bildschirmfreigabe-App macht’s möglich.





