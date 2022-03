Magdeburg „Größte Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts“ – Intel baut Werke für 17 Milliarden Euro

München Der amerikanische Chipkonzern Intel wird 17 Milliarden Euro in Magdeburg investieren und dort zwei neue Chipfabriken bauen, wie Vorstandschef Pat Gelsinger am Dienstag mitteilte. Das Handelsblatt hatte bereits am Montag über die bevorstehende Investition berichtet.

In den Werken sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen, den Beginn der Serienproduktion plant Intel vier Jahre später.

„Deutschland ist ein wunderbarer Standort“, lobte Gelsinger in einer virtuellen Präsentation des Vorhabens. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unterstrich: „Das wird die größte Investition in der Geschichte von Sachsen-Anhalt sein.“

Darüber hinaus sollen zwölf Milliarden Euro in einen bereits bestehenden Standort in Irland fließen. Dort werde Intel bald auch verstärkt für andere Chiphersteller als Auftragsfertiger tätig sein, versprach Gelsinger.

Angesichts der gravierenden Lieferengpässe der Auftragsfertiger in Fernost ist das für europäische Halbleiterproduzenten wie Infineon sehr interessant. Sie könnten sich damit aus der Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern lösen.

Intel investiert auch in Italien und Frankreich kräftig

Gelsinger kündigte noch weitere Investitionen an: Intel befinde sich in Verhandlungen mit der italienischen Regierung über ein neues Werk für das Verpacken und Testen von Halbleitern. Es soll 4,5 Milliarden Euro kosten, dabei würden 1500 Jobs entstehen.

Außerdem plane Intel ein neues Forschungszentrum in Frankreich. Hier sollen 1000 Stellen entstehen, 450 davon bis Ende 2024. Frankreich soll in Zukunft die europäische Intel-Zentrale für das Design von Chips für Hochleistungscomputer und Künstliche Intelligenz werden. Darüber hinaus wird Intel laut Gelsinger die Intel-Standorte in Danzig und Barcelona massiv ausbauen.

Die Milliarden aus Amerika sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hochwillkommen. Europa solle wieder eine Führungsposition in der Chipproduktion einnehmen, sagte sie am Dienstag auf der Intel-Veranstaltung. Ziel der EU ist es, den Anteil Europas an der weltweiten Halbleiterfertigung von unter zehn auf 20 Prozent zu steigern. Um das schon bis Ende des Jahrzehnts zu erreichen, hat die EU Anfang des laufenden Jahres den sogenannten „Chips Act“ vorgelegt, der 43 Milliarden Euro an Subventionen umfasst.

Magdeburg

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht das Engagement ausgesprochen positiv: „Deutschland begrüßt Intel und die umfangreichen Investitionen, die das Unternehmen plant, um 3000 Hightech-Arbeitsplätze und viele weitere in der Wertschöpfungskette zu schaffen.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schließt sich an und bewertet die Milliardeninvestition als wichtigen Impuls in schwierigen Zeiten. „Das zeigt: Deutschland ist attraktiv für Innovationen und Investitionen.“ Fördergelder seien bereits geplant und würden zur Verfügung stehen, sobald die EU-Kommission dafür grünes Licht gebe und die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stünden. Einen konkreten Betrag nannte das Ministerium nicht.

Gelsinger hatte wiederholt eine Fördersumme von 30 bis 40 Prozent ins Gespräch gebracht, also zwischen fünf und sieben Milliarden Euro. Diese Größenordnung ist dem Intel-Vorstandschef zufolge nötig, um mit Ländern in Asien mithalten zu können.

Auch die Industrie setzt große Hoffnungen in Intel. „Vor allem die Mittelständler, die als Zulieferer direkt vor ihrer Haustür Intel beim Aufbau der Produktion unterstützen werden, sind die großen Gewinner“, teilte der Branchenverband Silicon Saxony mit. Das Investment werde dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Halbleiterindustrie auszubauen und die technologische Souveränität der EU nachhaltig zu stärken.

Die bundeseigene Agentur für das Standortmarketing, Germany Trade and Invest (GTAI), verspricht sich von Intels Engagement neuen Schub für Deutschland als Chipstandort. „Ich hoffe, dass von solch einer Investition eine gewisse Strahlkraft ausgeht“, sagte Max Milbredt. Der Manager ist bei GTAI für Halbleiter zuständig. Milbredt: „Es werden sich auch andere Firmen genau anschauen, was Intel da macht.“

Der Auftragsfertiger TSMC erwägt seit geraumer Zeit, ein Werk in Europa zu bauen. Zu Jahresbeginn teilten die Taiwaner mit, bis zu einer Entscheidung werde es aber noch dauern. Regionen, die sich schon um den neuen Intel-Standort bemüht hätten, der nun in Magdeburg entsteht, hätten auch in Zukunft eine Chance, meinte Milbredt. „Wir haben die geeigneten Standorte für künftige Projekte in der Hinterhand.“

So hatte sich unter anderem Bayern Hoffnungen gemacht. Auch das Silicon Saxony könnte zum Zuge kommen, die Region Dresden also. In der sächsischen Landeshauptstadt waren die vorhandenen Flächen für Intel zu klein.

