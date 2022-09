Mali Baum Frauen als Motor der Innovation: Wichtige Netzwerkerin veranstaltet Tech Awards Gala

Mit der Preisverleihung will die Mentorin Mali Baum Start-ups mit Investoren verknüpfen. Das Unternehmen WLounge hat sie gegründet, um Diversität zu fördern.

Es geht darum, Gründerinnen mit Investoren zusammenzubringen. (Foto: IMAGO/MASKOT) Symbolbild

Düsseldorf Echte Veränderungen und Innovationen für Frauen und die Vielfalt in Wirtschaft und Technologie will die in Berlin lebende Israelin Mali Baum erreichen. Dafür hat sie nicht nur vor vier Jahren ihr Start-up WLounge ins Leben gerufen. Sie veranstaltet am Samstag auch die Tech Awards Gala in ihrer Heimatstadt. Motto: Frauen sind der Motor der Innovation.

„Meine Vision ist, dass mehr Frauen den Mut und die Vision haben zu gründen. Ich hoffe, dieser Vision nach und nach einen Schritt näherzukommen“, sagt sie. Gerade in der immer noch von Männern dominierten Technologiebranche sieht sie viel Nachholbedarf und hat sich vorgenommen, dort für mehr Diversität zu sorgen.

Denn aktuell ist der Graben groß: Nur knapp 18 Prozent aller Gründer waren im Jahr 2021 weiblich, stellt der Deutsche Startup Monitor fest. Und der Frauenanteil steigt seit Jahren auch nur minimal.