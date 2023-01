Maschinen für Chipproduktion 80 Prozent Kursplus seit Amtsantritt: Interims-Chef macht Süss Microtec zum Börsenstar

München. Aus Sicht der Anleger hat Bernd Schulte bisher alles richtig gemacht: Seit Mitte Oktober führt der 60-Jährige Süss Microtec als Interimschef. In den drei Monaten ist der Aktienkurs um etwa 80 Prozent geklettert.

Der jüngste Booster für die Aktien des Chipausrüsters: Anfang Januar teilte Schulte mit, Umsatz und operative Marge des Jahres 2022 würden die Markterwartungen übertreffen. Daraufhin stiegen die Titel um zwölf Prozent.

Dabei wollte der Manager das Chefbüro in Garching zu Silvester bereits wieder räumen und in den Aufsichtsrat zurückkehren, dem er zuvor angehörte. Nur zweieinhalb Monate sollte er CEO Götz Bendele vertreten, der zur Pflege eines Angehörigen eine Auszeit nahm. Doch Bendele löste seinen Vertrag im Dezember überraschend auf.

Nun wird Schulte, der erfahrene Ex-Vorstand des Mitbewerbers Aixtron, den Anlagenbauer führen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Neun Monate hat Aufsichtsratschef David Dean für die Suche eingeplant.

In dieser Zeit will Schulte die Weichen für die Zukunft stellen. Seine Pläne dürften die Investoren erfreuen: Ganz oben auf der Agenda steht die Profitabilität. „Es geht darum, effizienter zu werden und den Ausstoß unserer Fabriken zu steigern“, sagte Schulte dem Handelsblatt.

Ein wichtiger Schritt dahin sei die Umstellung auf eine modulare Fertigung. „Das wird künftig immer wichtiger“, erläuterte der promovierte Physiker. Damit nicht genug: „Wir versuchen, mehr Synergien zwischen den Produktlinien zu finden. Das wird uns erlauben, stärker mit externen Partnern zusammenzuarbeiten.“ Dadurch würde auch die Qualität steigen.

Süss liefert Maschinen für verschiedene Schritte der Halbleiterfertigung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Backend, der Weiterverarbeitung der Chips. Die Bayern verkaufen unter anderem sogenannte Bonder, mit denen verschiedene Bauelemente in einem Gehäuse verbunden werden. Darüber hinaus bietet Süss Microtec Belacker an. Sie dienen dazu, Fotolacke auf die Siliziumscheiben aufzubringen, auf denen die Chips entstehen.

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld: Geräte, mit denen sich die Masken reinigen lassen, die für die Belichtung der Scheiben notwendig sind. Sie werden im Frontend verwendet, also der eigentlichen Halbleiterfertigung.

Süss produziert in der Nachbarschaft von TSMC

Die Anlagen finden sich in den meisten modernen Chipfabriken. In unmittelbarer Nachbarschaft von TSMC in Hsinchu, Taiwan, betreiben die Bayern eine eigene Produktion. TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger und Technologieführer der Industrie. Zu den Abnehmern von Süss gehört neben TSMC Infineon, Deutschlands bekanntester Halbleiterproduzent.

Süss profitiert davon, dass weltweit so viele Chipfabriken gebaut werden wie nie. Allein TSMC hat vergangenes Jahr 36 Milliarden Dollar für Werke und Maschinen ausgegeben. Dieses Jahr sollen es mindestens 32 Milliarden werden.

In den USA wollen die Chiphersteller bis 2025 rund 122 Milliarden Dollar in neue Werke stecken, so die Berechnungen des Lieferkettenspezialisten Everstream. Auch in Deutschland sollen große Fabriken entstehen.

Vorläufigen Zahlen zufolge ist der Umsatz vergangenes Jahr auf 295 bis 300 Millionen Euro geklettert, teilte Süss Anfang des Monats mit. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von knapp 15 Prozent.

Analysten haben Firmenangaben zufolge im Schnitt mit 272 Millionen gerechnet. Die Ebit-Marge betrage 8,5 bis zehn Prozent, etwas mehr als die Analystenschätzung von 8,3 Prozent.

Die Ziele sind in greifbarer Nähe

Süss ist damit deutlich kleiner als Aixtron, Deutschlands bekanntester Chipausrüster. Die Aachener peilen für das vergangene Jahr Erlöse von bis zu 500 Millionen Euro an. Das Unternehmen ist zudem wesentlich profitabler als Süss: Aixtron verspricht für 2022 eine Ebit-Marge zwischen 22 und 24 Prozent.

Schulte hat also viel zu tun. Doch der Kurzzeit-CEO will Süss nicht nur profitabler machen: „Wir werden wachsen, indem wir mit unseren Technologien neue Märkte erschließen.“ Das seien zum Beispiel die Reinigung der Siliziumscheiben, der sogenannten Wafer, sowie Lösungen für die Produktion von Siliziumkarbid-Chips. Siliziumkarbid ist ein Material, das vor allem bei Halbleitern in der Elektromobilität immer populärer wird.

Schultes Vorgänger hatte als Ziel ausgegeben, 2025 auf mehr als 400 Millionen Euro Umsatz zu kommen. Geht es weiter aufwärts wie zuletzt, wird das Unternehmen dies locker erreichen. Auch die angepeilten 15 Prozent Ebit-Marge scheinen in Reichweite.

Läuft es wie geplant, wird Schulte im Herbst wieder seinen Platz im Aufsichtsrat einnehmen. Bislang sieht alles danach aus, als sei das Intermezzo auf dem Chefsessel erfolgreich.

