„Masterplan Teil 3“ Elon Musk stellt Vision für Welt ohne fossile Energieträger vor

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk hat seinen Plan vorgestellt, wie die Erde nicht mehr abhängig von fossilen Energieträgern werden soll. „Es gibt einen klaren Weg zu einer vollständig nachhaltigen Erde mit Überfluss“, sagte Musk beim Investorentag am Mittwoch in Austin, Texas.

Musk sagte, dass 240 Terawattstunden oder 240.000 Gigawattstunden an Batterien ausreichen würden, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Zahl umfasse sowohl Batterien für Elektrofahrzeuge als auch stationäre Energiespeicher. Das ist etwa 480 Mal so viel, wie die Menge an Batterien, die 2022 weltweit produziert wird.

Tesla hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich 20 Millionen Elektrofahrzeuge zu produzieren, wie die Geschäftsführung bekräftigte. Musk sagte: „Die Erde kann und wird zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft übergehen und wird dies noch zu Ihren Lebzeiten tun“.

Beobachter waren im Vorfeld davon ausgegangen, dass Musk eine oder mehrere überraschende Ankündigungen machen könnte. Auf Twitter hatte der Tesla-Chef angekündigt, am Mittwoch seinen „Masterplan 3“ vorlegen zu wollen, „den Weg hin zu einer vollständig nachhaltigen Energiezukunft für die Erde“, so sagte Musk verklausuliert.

>>iOS >>Android Lesen Sie in der App weiter. Die Handelsblatt App inkl. Podcast, Push-Nachrichten und ePaper. Hier kostenlos downloaden

Teslas ersten Masterplan hatte der Autobauer 2006 vorgelegt. Er umfasste den Bau einer ganzen Elektroautofamilie, „einschließlich preiswerter Familienautos“, und war damit seiner Zeit voraus: Das erste Auto, den Roadster, präsentierte Tesla 2008.

Der zweite Masterplan folgte zehn Jahre später, 2016. Musk skizzierte darin seine Pläne, die Modellpalette zu erweitern und Batteriespeicher in die Häuser der Nutzer zu bringen, in Verbindung mit Solaranlagen auf dem Dach. Das wichtigste Thema war jedoch das automatisierte Fahren. Musk erklärte, binnen weniger Jahre einen praxisfähigen Autopiloten vorlegen zu wollen, der es „Ihrem Auto ermöglichen wird, Geld für Sie zu verdienen, wenn Sie es nicht benutzen.“

Die damit verbundenen Robotaxi-Flotten sollten laut Musk spätestens 2020 „funktionell verfügbar“ sein – ein Versprechen, das prominente Investoren wie Cathie Wood zum Kauf von Tesla-Aktien veranlasste. Stand heute ist jedoch nicht mit einer schnellen Einführung zu rechnen. Teslas Ansatz, nur auf Kameras zu setzen statt auf weitere Radar- und Lidarsensoren, wird unter anderem von der US-Aufsicht kritisch beäugt. Der Autopilot, den Tesla als „Full Self-Driving Beta“ zum Aufpreis von 15.000 Dollar verkauft und macht nach wie vor zahlreiche Fehler.

Quartalszahlen bleiben hinter Erwartungen zurück

Aus Aktionärssicht kann Tesla neue Impulse gebrauchen. Zwar hat der Konzern 2022 so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr und steigerte den Gewinn um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar (11,5 Milliarden Euro). Gewinn und Umsätze im Schlussquartal (3,7 und 24,3 Milliarden Dollar) blieben laut Analysehaus Factset aber leicht unter den Erwartungen. Zudem hat Tesla 2020 sein 50-Prozent-Wachstumsziel verfehlt.

Die Quartalszahlen im letzten Quartal blieben hinter den Erwartungen von Experten zurück. (Foto: dpa) Model Y

An der Wall Street geht die Sorge um, dass Tesla nach Jahren stürmischen Wachstums an eine Obergrenze stößt. Auch die jüngsten Preissenkungen hatten die Sorge angeheizt, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos schwinden könnte und der lange gehypte Konzern zu einem Autobauer unter vielen werden könnte.

Die aktuelle Modellgeneration ist in die Jahre gekommen, Hoffnungsträger wie der Pick-up Cybertruck lassen seit Jahren auf sich warten. Erst 2024 soll er im größeren Umfang ausgeliefert werden, wie Musk erklärt hatte. Die Konkurrenz schläft derweil nicht: Klassische Autohersteller wie Ford oder GM feiern mit vollelektrischen Varianten zum Beispiel ihrer beliebten Pick-up-Trucks Auslieferungsrekorde.

An der Börse hatte Tesla im vergangenen Jahr rund 675 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Der Kurs war um 65 Prozent eingebrochen – ein Negativrekord. Seit dem Jahreswechsel erholte sich die Aktie immerhin deutlich und stieg um rund 89 Prozent auf 205 Dollar. Ende 2021 hatte sie bei über 400 Dollar gelegen.

Spekulationen zum Investorentag

Was genau Tesla beim Investorentag vorstellen wird, ist offen. In Investorenkreisen wurde diskutiert, dass Musk eine Teilkorrektur seiner Autopilot-Strategie einleiten könnte. Bereits heute schickt Tesla in Kalifornien Testautos mit erweiterten Sensoren auf die Straße, entsprechende Fotos kursieren im Internet.

Man halte es für wahrscheinlich, dass Musk eine Ankündigung zur Sensoren-Ausstattung des Autopiloten machen könnte, sagte der Automotive-Investmentleiter eines großen Staatsfonds dem Handelsblatt. Tesla sei unter Zugzwang, spätestens seit den kritischen Kommentaren der US-Aufsicht NHTSA zum Vorgehen des Autokonzerns, so der Manager. „Musk muss endlich liefern.“

Kürzlich meldete Tesla ein Radar-Patent an. Anders als neue Versionen der Autopilot-Software kann Tesla Radar-Sensoren aber nicht einfach per Software-Update auf bereits verkaufte Autos verteilen. Sie müssten nachgerüstet werden. Sollte Tesla eine technologische Kehrtwende hinlegen und das hochautomatisierte Fahren nur für Fahrzeuge mit Radar-Sensoren anbieten, müsste der Konzern Millionen Autos in die Werkstätten zurückrufen.

Darüber hinaus wurde in Analystenkreisen und an der Wall Street spekuliert, ob Tesla ein neues Einstiegsmodell unterhalb des Model 3 anbieten könnte. Ursprünglich hatte Musk ein 25.000-Dollar-Auto in Aussicht gestellt, das Projekt 2022 aber als nicht prioritär bezeichnet.

„Die Vorstellung eines Model 2 würde Musks Anspruch entsprechen, Elektromobilität für alle bereitzustellen. Angesichts der hohen Rohstoff- und Batteriepreise wären die Margen bei einem solchen Fahrzeug jedoch sehr gering, das Vorhaben daher äußert ambitioniert“, sagt Christian Koenig. Der Autoexperte hat für Porsche in Nordamerika gearbeitet und führt in Atlanta eine Beratung für Elektromobilität. Zudem harrten weitere Projekte der Umsetzung.

Tesla-Chef Elon Musk hatte zum Investorentag geladen. (Foto: IMAGO/MiS) Tesla

Laut einer weiteren Spekulation könnte Tesla eine Massenproduktionsversion seines heiß erwarteten und mehrmals verschobenen Pick-ups, des Cybertrucks, vorstellen. Aber auch technologische Verbesserungen könnten auf der Agenda stehen.

„Musk will seinen nächsten Masterplan vorlegen. In der Branche geht man davon aus, dass er die neuesten Produktionsmethoden aus der Gigafactory in Texas vorstellt“, sagt Koenig. Mithilfe des italienischen Herstellers Idra würde Tesla Auto-Karosserieformen aus einem Teil herausstampfen. Das senke die Produktionskosten, so Koenig. Problematisch sei aber eventuell die Reparaturfähigkeit.

Musk glaubt weiter an Autopilot

Tesla setzt auf einen speziellen Ansatz zum autonomen Fahren, der im Unterschied zur Konkurrenz nur mit Kameras auskommt. Deren Bilder werden durch KI ausgewertet und interpretiert – analog zu einem menschlichen Fahrer, der sich auch nur auf seine Augen verlassen kann.

Tesla-Chef Elon Musk glaubt an den Ansatz und lehnt den Einbau zusätzlicher Systeme, etwa Radar- oder Lasersensoren, auf die alle anderen Wettbewerber setzen, darunter die großen deutschen und US-amerikanischen Hersteller, aber auch Fahrdienstleister wie die Google-Tochter Waymo, ab: „Meiner Meinung nach ist das eine Krücke“, sagte er in der Vergangenheit dazu.

Der Autopilot von Tesla entspricht am ehesten einem Level-2-System, also einem System, dass den Fahrer eigentlich nur unterstützt. Was Tesla jedoch nicht daran hindert, den Autopiloten als „Full Self-Driving Beta“ (FSD Beta) zu vermarkten. Der Aufsicht ist das ein Dorn im Auge: Im August 2021 hat die US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA nach rund einem Dutzend Unfällen eine Untersuchung des Autopiloten in 765.000 Tesla-Fahrzeugen eingeleitet.

>>> Lesen Sie mehr: Kampf um Autosoftware – Kapitulieren VW, Mercedes und BMW vor Google?

Musk verspricht zwar seit Jahren den vollen Start des Autopiloten „in diesem Jahr“. Doch zuletzt klang der Tesla-Chef erstmals ernüchtert. Die Fortschritte dauerten länger als erwartet, er habe „noch nie so viele Fehlentwicklungen gesehen“ wie beim Autopiloten.

Im Frühjahr 2023 steht Tesla vor den ersten Geschworenenprozessen wegen tödlicher Unfälle, für die der Autopilot verantwortlich gemacht wird. NHTSA hat die Funktion untersucht und einen Fragenkatalog an Tesla geschickt, der dem Handelsblatt vorliegt. In ihm geht es unter anderem um die Frage, wie die Aufmerksamkeit des Fahrers überwacht wird.

Die Behörde hatte Tesla lange weitgehend freie Hand beim Test seiner Beta-Software auf amerikanischen Straßen gelassen, nach einer Reihe von zum Teil tödlichen Unfällen zuletzt aber die Gangart verschärft.

Teslas Fahrsystem immer wieder in Unfälle verwickelt

Wie aus im Juni veröffentlichten Zahlen der US-Aufsicht hervorgeht, waren Tesla-Fahrzeuge für fast 70 Prozent der gemeldeten Unfälle mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen seit Juni 2021 verantwortlich. Regulierer wiesen darauf hin, dass die Daten unvollständig seien.

Konkret starben laut den Daten bei fast 400 Unfällen im Zusammenhang mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen auf US-Straßen zwischen Juli 2021 und Mai 2022 sechs Menschen, fünf wurden schwer verletzt. Teslas Anteil ist hoch: Tesla-Autopilot-Systeme waren bei 273 Unfällen aktiv, von denen fünf tödlich verliefen.

Insgesamt untersucht die Behörde laut „New York Times“ 41 Unfälle seit 2016, an denen Teslas Fahrerassistenzsysteme beteiligt waren, darunter 14, bei denen insgesamt 19 Menschen starben. Die US-Behörde hatte die Untersuchung der Tesla-Fahrerassistenzsysteme in 765.000 Fahrzeugen im August 2001 gestartet.

In der Vergangenheit hatte Tesla behauptet, dass das Fahren mit aktiviertem Autopiloten sicherer sei als ohne diesen. So gebe es weniger Unfälle. Andere Forscher kritisierten die Methodik von Tesla.

Erst im Februar musste Tesla bei mehr als 362.000 Autos mit der fortgeschrittenen Fahrassistenz-Software FSD Beta in den USA ein drahtloses Update installieren. Aufseher sehen eine erhöhte Unfallgefahr.

Das Vorgehen interessiert inzwischen auch die Staatsanwaltschaft. US-Staatsanwälte untersuchen, ob der Elektroautobauer irreführende Behauptungen über die Fähigkeiten seines Fahrerassistenzsystems aufgestellt hat. Medienberichten zufolge prüft das US-Justizministerium dabei Aussagen von Tesla und seinen Führungskräften. Ende Januar wurde zudem bekannt, dass auch die Börsenaufsicht SEC die Autopilot-Behauptungen von Konzernchef Musk kritisch unter die Lupe nimmt.

Mehr: Wie Microsoft und Google mit KI das Internet umbauen