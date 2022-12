Medienbericht Apple beschleunigt Pläne zum Abzug von Produktion aus China

In einem Werk in Zhengzhou kommt es zu Beeinträchtigungen bei der Produktion des neuesten iPhones. Insbesondere Indien und Vietnam könnten stärkere Standorte werden.

Eine Beeinträchtigung der Produktion in China könnte sich auf das Weihnachtsgeschäft auswirken. (Foto: Bloomberg) iPhone

London Der iPhone-Hersteller Apple hat dem „Wall Street Journal“ zufolge in den letzten Wochen seine Pläne beschleunigt, Teile seiner Produktion aus China abzuziehen. Apple fordere seine Zulieferer auf, die Montage von Apple-Produkten in andere Länder Asiens aktiver zu planen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Insider. Verlagerungen solle es insbesondere nach Indien und Vietnam geben.

Zu der Entwicklung hätten auch die Unruhen im weltweit größten iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn beigetragen, hieß es.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte jüngst berichtet, Probleme in dem Werk in der zentralchinesischen Industriemetropole Zhengzhou beeinträchtigten die Produktion vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft stärker als bislang gedacht. In der Fabrik wird vor allem das neueste iPhone 14 gebaut.

