Medienbericht Nach Unruhen in Werk: Apple will Produktion schneller aus China abziehen

Die Produktion des aktuellen iPhones läuft wegen Protesten gegen die Coronapolitik holprig. Apple sucht deswegen verstärkt alternative Standorte – insbesondere in zwei Ländern.

Sicherheitskräfte sind Ende November mit Arbeitern des Apple-Zulieferers Foxconn zusammengestoßen. (Foto: via REUTERS) Proteste vor einer Foxconn-Fabrik (Archiv)

Düsseldorf Apple will Teile der Produktion aus China verlegen – und diese Pläne gewinnen offenbar an Dringlichkeit. Der Elektronikhersteller habe in den vergangenen Wochen seine Zulieferer aufgefordert, die Montage von Apple-Produkten in andere Länder Asiens wie Indien und Vietnam „aktiver“ zu planen, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider.

Damit reagiert der Konzern auf die Unruhen in Werk in Zhengzhou, wo der Auftragsfertiger Foxconn Apple-Produkte herstellt, vor allem das neue iPhone 14. Ende November kam es an dem Standort zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, als Arbeiter gegen die strikten Corona-Beschränkungen und die geringe Bezahlung demonstrierten.