Medienkonzern Ex-Logistikchef wirft Springer-Vorstand vor, von „schwarzen Kassen“ gewusst und profitiert zu haben

Es ist der größte Betrugsfall in der Geschichte des Medienkonzerns Axel Springer. Ein Ex-Manager soll mit Logistikunternehmern Millionen erbeutet haben. Waren andere Führungskräfte involviert?

Das Betrugssystem funktionierte über Jahre so gut, dass manche Taten bereits verjährt waren. (Foto: Paul Langrock/laif) Die neue Axel-Springer-Zentrale in Berlin-Mitte

Berlin Markus Günther will nicht leise untergehen. Daran ließ der Hauptangeklagte, einst Logistikchef des Axel-Springer-Verlags, gleich bei seiner ersten Einlassung vor dem Berliner Landgericht keine Zweifel. Im Rahmen eines weitgehenden Schuldeingeständnisses warf Günther am Dienstag seinem ehemaligen Chef, dem langjährigen Springer-Vorstand und späteren Aufsichtsrat Rudolf Knepper, vor, von „schwarzen Kassen“ in Günthers Logistikabteilung gewusst und von ihnen profitiert zu haben.

Auch Springer-Chef Mathias Döpfner und andere Führungskräfte hätten demnach Vorteile aus einem von Günther orchestrierten Scheinrechnungssystem gezogen. Günther zufolge sollen darüber etwa „tägliche“ Liefertouren mit frischen Zeitungen aus Deutschland zu einem Ferienhaus Döpfners bei Marseille finanziert worden sein. Außerdem ging es um Karten für die Fußballweltmeisterschaft 2006 für Vorstände oder den Transport von exklusiven Oldtimern. Günther behauptet, die schwarzen Kassen als Führungskraft in Springers Logistik bereits 2003 vorgefunden und lediglich weiterentwickelt zu haben. Konkrete Belege legte er am Dienstag nicht vor.

