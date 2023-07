Medizin und KI Künstliche Intelligenz wird zum Copiloten für Ärzte

San Francisco Die Medizin steht vor einem fundamentalen Umbruch. Künstliche Intelligenz (KI) wird die Qualität verbessern, Diagnosen erleichtern und medizinischem Personal Büroarbeit abnehmen. Davon ist zumindest Peter Lee überzeugt. Der Computerwissenschaftler leitet die Forschungsabteilung von Microsoft und konzentriert sich auf große Sprachmodelle, die Technik hinter Programmen wie ChatGPT. „Das ist die wichtigste Aufgabe meiner Karriere“, sagte Lee.

Die Modelle könnten nicht nur Texte analysieren oder Geschäftsmodelle verfassen, sondern auch bei der Diagnose von seltenen Krankheiten helfen. „Dabei sind sie dafür nicht mal speziell trainiert worden“, sagte Lee im Gespräch mit dem Handelsblatt. Lee hat während der vergangenen Jahrzehnte die Computerwissenschaften vorangetrieben und war über 20 Jahre an der Carnegie-Mellon-Universität.

Nun erprobt er mit seinem Team bei Microsoft den Einsatz großer Sprachmodelle. Da Microsoft enger Partner und Geldgeber von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT ist, haben Lee und sein Team Zugänge, die andere Forscher nicht haben.

Das modernste Sprachmodell von OpenAI, GPT-4, hat die medizinische Zulassungsprüfung in den USA mit Bravour bestanden, besser als 90 Prozent der ausgebildeten Ärzte. „Es war schockierend zu sehen, wie gut die Modelle abgeschnitten haben“, sagte Lee. Schon jetzt seien die Systeme in der Lage, etwa bei der Dokumentation zu helfen. Derzeit würde die Erfassung von Daten, Diagnosen und anderen Informationen viele Arbeitsstunden binden. Das könnte sich in Zukunft ändern – dank KI.

In einem Pilotprojekt arbeitet Microsoft mit dem Medizintechnikanbieter Epic in den USA zusammen. Viele Kliniken in den Vereinigten Staaten nutzen die Software von Epic, um Patientendaten zu verwalten. Die Firma hat in Kooperation mit Microsoft ein Modell entwickelt, das Vorschläge für Standardmitteilungen erstellt. Dieses wird an den Kliniken in San Diego, Palo Alto und Wisconsin ausprobiert.

Medikamente entwickeln mit KI

Der Chipspezialist Nvidia hat ebenfalls ein auf medizinische Zwecke optimiertes Sprachmodell entwickelt. Es soll nicht menschliche Sprache verstehen, sondern Systeme in der Biologie oder Chemie analysieren, um schneller Medikamente zu entwickeln, sagt Kimberly Powell, die die Medizinsparte bei Nvidia leitet. Das BioNeMo genannte Modell ist unter anderem darauf optimiert, Proteinstrukturen zu erkennen und zu verarbeiten.

Der Suchmaschinenbetreiber Google hat sich auch in das Wettrennen um die besten Lösungen für die Medizin eingeschaltet. Die Firma hat ein auf medizinische Fachfragen optimiertes Sprachmodell mit dem Namen Med-PaLM vorgestellt. Es kann beispielsweise medizinische Studien auswerten, aber auch Patientenakten lesen.

Traditionelle Medizintechnikunternehmen wie Siemens Healthineers legen nach. Siemens Healthineers etwa gibt an, bereits mit großen Sprachmodellen zu experimentieren. KI-basierte Entscheidungsunterstützung für Ärzte sind in den Produkten der Unternehmen schon in den unterschiedlichsten Ausprägungen im Einsatz: Nicht nur in der bildgebenden Diagnostik bei der Befundung, sondern auch mit Blick auf den gesamten Behandlungspfad des Patienten.

Das letzte Wort hat in der Medizin der Mensch, nicht KI

Auch Anwendungsfehler im Labor können dank selbstlernender Algorithmen mittlerweile erkannt werden. „Generative KI wird sich auf das Gesundheitswesen auswirken“, sagt Peter Schardt, Technologiechef von Siemens Healthineers. Die Technologie habe die Fähigkeit, große Mengen an Textdaten und zunehmend auch Bilder, Videos oder andere Daten auszuwerten – etwa neue wissenschaftliche Studien.

„Solche Services sind für eine signifikante Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen äußerst relevant“, sagt Schardt. Im Bereich Fehlererkennung und Qualitätssicherung sei es gut möglich, dass KI-Programme schon in naher Zukunft so weit sind, Ärztinnen und Ärzte routinemäßig auf Fehler und Risiken beziehungsweise Abweichungen von Qualitätsvorgaben hinzuweisen.

„Generative KI hat großes Potenzial, die Zukunft der Gesundheitsversorgung fundamental zu transformieren. Entscheidend ist, dass sie nicht halluziniert, keine relevanten Fakten unterdrückt, kontrollierbar bleibt und vertrauenswürdig ist“, so Schardt. Die Zukunft liegt seiner Ansicht nach in der Kombination aus KI-basierten Diensten und menschlicher Kontrolle. „Das letzte Wort wird aber immer beim Menschen liegen – nicht bei der KI“, so der Healthineers-Technologiechef.

Professor Johannes Eichstädt warnt vor zu viel Optimismus. Es werde noch Jahre dauern, bis diese Technologien wirklich breit in der Medizin eingesetzt werden könnten, hebt der KI-Experte vom Institute for Human-Centered Artificial Intelligence an der Stanford-Universität hervor. „Es sind noch viele Studien nötig“, sagt Eichstädt.

