Aufbruchstimmung in der Biotech-Forschung. Mit KI wollen Wissenschaftler Krankheiten wie Krebs besiegen. Doch mit der neuen Technik steigen auch die Gefahren wie durch künstliche Erreger.

Der Kampf gegen Krebs und andere Krankheiten wird von der KI verändert. Zahlreiche Optimisten rechnen mit einer Revolution der Medizin. Insight Innovation

Boston, New York Die „Bio International Convention“ ist eine der wichtigen Fachmessen der Biotechbranche. 19.000 Ärzte, Wissenschaftler und Analysten kamen Anfang Juni in Boston zusammen, um über das Neueste vom Neuen zu sprechen.

In diesem Jahr war es: „Medical AI“, Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin. Auf den Panels, in Gesprächen und Präsentationen dominierte das Thema: „Überall wird über Künstliche Intelligenz diskutiert“, sagt Stefano Pacifico, Gründer des Biotech-Start-ups Epistemic AI.

Der Branche verschafft die KI Optimismus. Mit dem Ende der Covid-Pandemie ebbte auch das außergewöhnlich starke Wachstum von Biotechfirmen ab, die Aktienkurse fielen deutlich, auch im gesamten Technologiebereich.

Bio International Convention zeigt die wichtigsten Biotech-Trends

