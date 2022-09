Melissa Di Donato Eben noch Euphorie, jetzt Krise: Suse-Chefin muss Aktionären eine Enttäuschung erklären

Düsseldorf Zwischen großer Euphorie und herber Enttäuschung liegt nur ein Jahr. Als der Softwareanbieter Suse im September 2021 an die Börse ging, sprach Vorstandschefin Melissa Di Donato von einem „historischen Tag“ für das Unternehmen – und versprach, dass es der beste Zeitpunkt sei, um die Aktien zu kaufen.

Als Suse am Donnerstag die Quartalszahlen veröffentlichte, klang Di Donato deutlich gedämpfter. „Inmitten makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten“ habe das Unternehmen „starke Umsätze und Gewinne erzielt“. Und sie versicherte: Man arbeite „an der Bewältigung der Herausforderungen, vor denen unser Unternehmen steht“.

Die Gründe für die ernste Tonlage konnten die Aktionäre der Mitteilung entnehmen. Der im TecDax notierte Konzern hatte im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juli die Erwartungen der Finanzanalysten verfehlt und zudem das Jahresziel für den Auftragseingang gesenkt. Der Aktienkurs fiel darauf um bis zu 31 Prozent auf ein neues Rekordtief. Das Papier erholte sich im Tagesverlauf etwas, stand am Nachmittag aber immer noch 19 Prozent im Minus.

Spätestens jetzt ist klar: Di Donato, die nach dem milliardenschweren Börsengang als Vorbild für Frauen in Technologieberufen gefeiert wurde, muss in den Krisenmodus schalten. Die nächsten Monate werden rau. Die schlechte Auftragslage werde sich in den kommenden Perioden im Umsatz niederschlagen, warnte Mohammed Moawalla, Analyst bei Goldman Sachs.

Suse, 1992 in Nürnberg als Gesellschaft für Software und Systementwicklung gegründet, hat ein Geschäftsmodell auf Open-Source-Programmen aufgebaut. In der Szene ist das Unternehmen beispielsweise dafür bekannt, dass es – mit einer Gemeinschaft von Programmierern – eine eigene Version des offenen und kostenlosen Betriebssystems Linux entwickelt, Open Suse genannt.

Geld verdient Suse damit, dass es die frei verfügbaren Lösungen für den Einsatz in Unternehmen anpasst und zusätzliche Dienstleistungen wie Wartung, Kundendienst, Beratung und Training anbietet. So gibt es ein Betriebssystem für Server, auf dem beispielsweise SAP-Systeme oder andere geschäftskritische Anwendungen laufen. Selbst in Autos und Mammografiegeräten kommen die Produkte aus Franken zum Einsatz.

Zudem will Suse mit dem sogenannten Container-Management einen neuen Markt erschließen. Dabei handelt es sich um Programme, die die Datenverarbeitung in der Cloud erleichtern. Um das Geschäft auszubauen, hat der deutsche Softwarehersteller 2020 eigens den amerikanischen Anbieter Rancher Labs übernommen.

Kein einmaliger Ausrutscher für Suse

Ein Ausrüster für die digitale Transformation: Das war für den schwedischen Finanzinvestor EQT ein überzeugendes Argument. 2018 übernahm er das Unternehmen für 2,5 Milliarden Dollar – und brachte es 2021, mitten im Boom, mit einer doppelt so hohen Bewertung an die Börse. Ein Großteil der Aktien gehört dem schwedischen Konzern weiterhin.

Die Lage hat sich seitdem allerdings deutlich verändert. Im dritten Geschäftsquartal konnte Suse den Umsatz um 13 Prozent auf 171 Millionen Dollar steigern, den um etliche Faktoren bereinigten Gewinn (Ebitda) um 18 Prozent auf 65 Millionen Dollar. Allerdings schloss das Unternehmen deutlich weniger Aufträge ab. Der Auftragseingang für die nächsten zwölf Monate – eine zentrale Kennzahl – sank um vier Prozent auf 114 Millionen Dollar. Zur Belastung wurde auch der starke Dollar.

Das ist kein einmaliger Ausrutscher. Fürs laufende Geschäftsjahr erwartet Suse-Chefin Di Donato, dass der Auftragseingang im Kerngeschäft mit Linux-Lösungen währungsbereinigt nur noch um zehn Prozent statt einen mittleren Zehnerbetrag zulegt, im Wachstumsgeschäft mit Containerdiensten um 20 statt vorher 50 Prozent. Anders gesagt: Der Open-Source-Spezialist kann sein Wachstumsversprechen nicht halten.

Besonders stark traf es das Geschäft mit den Containerlösungen. Die wirtschaftliche Lage belaste diese Sparte besonders, „da die Kaufentscheidungen für neue Verträge langsamer getroffen werden und sich einige Kundenprojekte verzögern“, wie Suse am Donnerstag erklärte.

97 Kunden in 100 Tagen

Suse-Chefin Di Donato, die in den ersten hundert Amtstagen 97 Kunden besucht hat, will nun stärker auf die Bedürfnisse der Anwender eingehen. Zusätzliche Sicherheitszertifizierungen und Funktionen sollen sie dazu bewegen, die Rancher-Labs-Produkte einzuführen. Zudem lässt die Marketingspezialistin ein eigenes Vertriebsteam aufbauen.

Es gebe einen „robusten Plan“, betonte die Managerin am Donnerstag gegenüber den Investoren. Die werden in den nächsten Monaten genau hinsehen, wie gut das klappt – und was das für die Suse-Aktien in ihren Portfolios bedeutet.

