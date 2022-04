Meta Facebook-Mutterkonzern wächst so schwach wie zuletzt zum Börsengang 2012

Berlin Der Facebook-Eigner Meta ist zum Jahresstart so langsam gewachsen wie zuletzt vor zehn Jahren. Schwächere Werbebudgets sowie Apples neue Datenschutzregeln ließen den Umsatz im ersten Quartal lediglich um sieben Prozent auf 27,9 Milliarden Dollar klettern, wie das weltgrößte Internet-Netzwerk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Gewinn fiel wegen deutlich höherer Ausgaben um rund ein Fünftel auf 7,47 Milliarden Dollar. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg hingegen um sechs Prozent auf 3,64 Milliarden. Damit besitzt mehr als jeder dritte Bewohner der Erde ein Konto bei Facebook, WhatsApp, Instagram oder anderen Meta-Diensten.

Die Nutzerzahlen sind zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 wieder schneller gewachsen. So griffen auf Facebook im ersten Quartal dieses Jahres täglich 1,96 Milliarden Nutzer zu. Im Vierteljahr davor war die tägliche Nutzerzahl um eine Million auf 1,929 Milliarden gesunken. Trotz des geringen Rückgangs war das als Alarmsignal interpretiert worden. Meta räumte damals verstärkte Konkurrenz von der Video-App Tiktok als einen zentralen Grund ein.

Mindestens eine App des Konzerns - darunter auch WhatsApp und Instagram - verwendeten zuletzt täglich 2,87 Milliarden Nutzer. In den vorherigen drei Monaten waren es 2,82 Milliarden gewesen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Meta-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 13 Prozent zu. Meta stellte für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 28 und 30 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Konzern kündigte auch an, die Kosten in diesem Jahr zu senken. Bisher wurden die Ausgaben auf 90 bis 95 Milliarden Dollar angesetzt. Jetzt rechnet Meta mit einer Spanne von 87 bis 92 Milliarden Dollar.

Mehr: Das Kerngeschäft schwächelt, das Metaverse lässt auf sich warten: Analysten rechnen mit schlechten Zahlen der Facebook-Mutter am Mittwoch. Doch es gibt Hoffnung.