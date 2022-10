Meta Gewinn von Facebook-Konzern Meta halbiert sich – Aktie stürzt ab

Meta wird nachbörslich hart abgestraft. Quartalszahlen und der Ausblick auf die kommenden Monate haben die Anleger enttäuscht.

Der Social-Media-Konzern ist erneut weniger stark gewachsen. (Foto: Reuters) Meta

San Francisco Die Krise beim Facebook-Konzern Meta spitzt sich zu. Das Unternehmen von Gründer Mark Zuckerberg gab für das abgelaufene Quartal einen Rückgang beim Umsatz bekannt, der Gewinn halbierte sich sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

An der Börse brach die Aktie des Unternehmens um mehr als 12 Prozent ein und rangierte im nachbörslichen Handel auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2016. Seit Jahresanfang hat Meta an der Börse bereits mehr als zwei Drittel an Wert eingebüßt.

Der Umsatz von Meta sank im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 27,7 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die Kosten und Ausgaben des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis ging im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar zurück.

Metaversum verursacht neun Milliarden Dollar Verlust