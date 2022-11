 Meta: Mark Zuckerberg räumt Fehler ein und entlässt 11.000 Mitarbeiter

Der Gründer kündigt den größten Stellenabbau in der Geschichte des Konzerns an. Das Metaversum soll aber weiter ausgebaut werden.

13 Prozent der Belegschaft müssen gehen. (Foto: Reuters) Meta-Headquarter in Mountain View

San Francisco, Düsseldorf Der Facebook-Konzern Meta entlässt mehr als 11.000 Mitarbeiter – der größte Stellenabbau der Unternehmensgeschichte. Konzernchef Mark Zuckerberg sprach am Mittwoch von 13 Prozent der Belegschaft, von denen man sich trenne. Zuletzt hatte der Konzern 87.000 Mitarbeiter.

Die jetzt offenbar nötigen Entlassungen führt Gründer Zuckerberg auch auf eigene Fehler zurück. Er verwies in einem Brief an die Belegschaft am Mittwoch darauf, dass das Geschäft am Anfang der Coronapandemie durch den starken Anstieg des Onlinehandels überdurchschnittlich gewachsen sei. Er habe wie viele Leute erwartet, dass dieses Wachstum anhalten werde, und daher die Investitionen hochgeschraubt.

Nun aber sei das Onlinegeschäft zu früheren Trends zurückgekehrt – und zudem lasteten die schwächelnde Konjunktur und verstärkte Konkurrenz auf den Erlösen. „Ich habe mich geirrt, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, schrieb Zuckerberg.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will nur noch in wenige Projekte investieren