Meta Quest Pro Facebook-Konzern Meta verkauft neue VR-Brille nicht in Deutschland

Die unter dem Codenamen Cambria entwickelte Brille ist zentral für die Strategie von Mark Zuckerberg. Ein Rechtsstreit sorgt aber für einen Verkaufsstopp.

Der Facebook-Konzern dominiert laut Marktforscher Counterpoint Research rund 80 Prozent des globalen Geschäftes mit VR-Brillen. (Foto: Bloomberg) VR-Brille Quest 2

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta Platforms wird am heutigen Dienstag nach zweijähriger Entwicklung seine neue Virtual-Reality-Brille präsentieren – doch in Deutschland wird das Gerät nicht verfügbar sein. Das bestätigte ein Konzernsprecher dem Handelsblatt: „Der Vertriebsstopp gilt aktuell für alle VR-Geräte, also auch für das neue Headset.“

Das neue Gerät wird ab 19 Uhr deutscher Zeit von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf der firmeneigenen Konferenz „Connect“ vorgestellt. Rund zwei Jahre hatten Entwickler des Konzerns unter dem Codenamen Cambria an der Technologie gefeilt. Sie ist ein zentrales Element der Strategie von Zuckerberg, das Unternehmen auf das Metaversum, also virtuelle Welten, auszurichten.

Die neue Brille – auch als Meta Quest Pro bezeichnet – richtet sich vor allem an professionelle Kunden und soll Business-Anwendungen im Metaversum vorantreiben.