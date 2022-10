Meta Quest Pro Meta stellt 1500 Dollar teure VR-Brille vor allem für Geschäftskunden vor – Kein Verkauf in Deutschland

Meta hat eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, um mit dem Metaversum mehr Firmenkunden zu erreichen. Für den Software-Riesen ist das ein Strategiewechsel.

Die neue VR-Brille geht ab dem 25. Oktober in den Verkauf – aber nicht in Deutschland. (Foto: via REUTERS) Meta Quest Pro

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta hat eine 1500 Dollar teure VR-Brille vorgestellt, die der Konzern vor allem im Einsatz von Geschäftskunden sieht. Die Meta Quest Pro genannte Brille soll unter anderem das Gesicht des Trägers filmen, um damit Mimik in virtuellen Treffen abbilden zu können.

„Wir helfen, das optimale Umfeld für kreatives und gemeinschaftliches Arbeiten zu schaffen“, sagte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Dienstag bei der Produktvorstellung. Dafür schloss Meta eine Partnerschaft mit dem Windows-Konzern Microsoft.

Microsoft-CEO Satya Nadella kündigte an, den Konferenzdienst Teams auch im Metaversum von Meta anzubieten. So sollen Geschäftstreffen mit Nutzern an einem traditionellen Computer sowie Nutzerinnen mit VR-Brillen von Meta parallel an Videokonferenz teilnehmen können. Zudem stellte Nadella in Aussicht, die Bürodienste Office 365 auch in der VR-Plattform von Meta anzubieten.