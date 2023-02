Meta Zuckerberg kündigt Konkurrenzprodukt zu ChatGPT an – Aktie steigt kräftig

Der Facebook-Konzern will sich stärker in das Wettrennen um Künstliche Intelligenz einschalten. Zugleich signalisierte Meta eine Erholung der seit langem schwächelnden Werbeeinnahmen.

Der Techkonzern entlässt mehr als 11.000 Mitarbeiter. (Foto: Reuters) Meta

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta will sich stärker in das Wettrennen um Künstliche Intelligenz einschalten. Angesprochen auf den Erfolg von Systemen wie den Chatbot ChatGPT sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch: „Das sind faszinierende Dinge.“ Sein Unternehmen werde noch in diesem Jahr eine Reihe eigener Produkte vorstellen, kündigte Zuckerberg an.

Zugleich legte Meta Zahlen für das vergangene Quartal vor: Trotz eines erneuten Umsatzrückgangs schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Hohe Kosten für Abfindungen und den Konzernumbau sorgten zwar zudem für einen starken Gewinneinbruch.

Allerdings signalisierte Meta eine Erholung der seit langem schwächelnden Werbeeinnahmen. Gleichzeitig kündigte Firmenchef Zuckerberg eine strengere Kostenkontrolle sowie zusätzliche Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Milliarden Dollar an.