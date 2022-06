Metaverse Kevin-Prince Boateng: Hertha-Star heiratet auf dem Mond

Düsseldorf „Der Wunsch der Frischvermählten war, dort heiraten zu können, wo noch nie jemand zuvor geheiratet hatte“, schrieb Enzo Miccio auf der Social Media Plattform Instagram am Samstag. Der Hochzeitsplaner des Hertha BSC-Profis Kevin-Prince Boateng und seiner Frau Valentina Fradegrada machte es möglich: Am Samstag um 16:30 Uhr sagten Boateng und Fradegrada „Ja“ – physisch im italienischen Radicondoli und digital auf dem Mond im Metaverse.

Metaversen gelten als die nächste Entwicklungsstufe des Web. Spätestens seit Mark Zuckerberg den Facebook-Konzern in Meta umbenannt hat, sind die virtuellen Welten in aller Munde. Und das, obwohl es das Metaverse als ein solches noch gar nicht gibt. Derzeit wird Metaverse als Sammelbegriff für digitale Räume verwendet, die durch die Konvergenz von physischer, erweiterter und virtueller Realität entstehen.

Der Finanzdienst Bloomberg Intelligence schätzt das Marktpotenzial von Metaversen bis 2024 auf 800 Milliarden Euro. In virtuellen Welten wie Horizon World, Decentraland und Sandbox wurden bereits Konzerte gespielt, Clubs eröffnet, Kunst ausgestellt und Grundstücke verkauft – jetzt kam es zur ersten Hochzeit eines Fußballprofis.

Bereits in der Vergangenheit ist Boateng mit einem ausgefallenen Lebensstil aufgefallen. Auch seine Frau Valentina Fradegrada weiß die Aufmerksamkeit der Medien zu nutzen. Die Italienerin ist Influencerin. Durch den Ort der Trauung hat das Paar nicht nur seine Hochzeit medienwirksam vermarktet und den eigenen Marktwert gesteigert, sondern heizt auch den Hype um das Metaversum weiter an.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>> Lesen Sie mehr: Was hinter dem Metaverse-Hype steckt

Hochzeit im Metaverse – der nächste große Trend?

Die Einladungen zur virtuellen Hochzeit verschickte der Bundesliga-Profi digital und gab seinen Fans die Möglichkeit der Hochzeit beizuwohnen. Für 50 US-Dollar verkaufte das Paar Eintrittskarten für die Hochzeit auf dem Mond. An dem 3D-Event teilnehmen, konnten die Ticketinhaber ganz bequem vom Wohnzimmer aus. Einzige Voraussetzung für die virtuelle Hochzeitsfeier waren eine Virtual Reality-Brille und ein Internetzugang.

Bezahlt wurden die Tickets, wie im Metaverse üblich, mit Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin. Das limitierte Ticketkontingent war bereits nach kürzester Zeit vergriffen. Wie am Montag bekannt wurde, sollen die Einnahmen an Fradegradas Stiftung für Familien in Not gespendet werden.

Ob Hochzeiten im Metaverse der nächste große Trend wird, bleibt abzuwarten. Noch ist das Metaverse nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zwar hat der Spieleentwickler Atari ein Grundstück in The Sandbox für mehr als vier Millionen Dollar verkauft und auch Marken wie Nike und Adidas bieten ihre Sneaker mittlerweile im Metaverse an, doch verirren sich vor allem Spekulanten und Gamer in die virtuellen Welten. Konzerte von Künstlern wie Ariana Grande oder den FooFighters und Hochzeiten von Fußballprofis, könnten das aber bald ändern.

Schon der Saisonendspurt des Berliner Clubs Hertha BSC, der lange vom Abstieg bedroht war, hat gezeigt: Wer, wenn nicht Kevin Prince Boateng kann etwas mit Leben füllen.

Mehr: Sexismus, Rassismus, Diskriminierung: Das Metaversum hat ganz reale Probleme