 Microsoft: An diesen Zukunftstechnologien arbeitet der Konzern

Vor Jahren war Microsoft totgesagt worden, doch heute entstehen unter CEO Satya Nadella mit die wichtigsten Zukunftstechnologien der Welt. Zu Besuch im Forschungslabor Building 99.

Bei Innovationen wieder vorne. (Foto: Reuters, Imago, Github [M]) Microsoft-Chef Satya Nadella

Redmond Der Zugang zur Zukunft führt über ein zwei Stockwerke hohes Kunstwerk, das wie ein leuchtender Pavillon aussieht. Es besteht aus 895 3D-gedruckten Knoten, die 1274 Glasfaserstäbe miteinander verbinden, und einer Stoffbahn, die mit photolumineszierendem Garn gestrickt wurde – es leuchtet also im Dunkeln. In pulsierendem Licht füllt es das Foyer von Gebäude Nummer 99 in der Microsoft-Firmenzentrale in Redmond.

Hier hat die Forschungsabteilung des Softwarehauses ihren Sitz. Das Kunstwerk wird über eine Künstliche Intelligenz (KI) gesteuert, die die Stimmung der Menschen im Foyer misst und entsprechend die Farben des Pavillons anpasst. Das Gebilde steht für den neuen Anspruch von Microsoft, die Grenzen der Leistung von KI auszutesten.

