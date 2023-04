Microsoft Cloud Gaming: Briten blockieren 69-Milliarden-Deal mit Activision Blizzard

London, Düsseldorf Die Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft hat einen erheblichen Rückschlag erlitten. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Marktes Authority (CMA) hat das Vorhaben überraschend blockiert.

Die Kartellwächter begründen ihr Veto damit, dass der Kauf den Wettbewerb im cloudbasierten Markt mit Computer- und Videospielen einschränken könnte. Der 69 Milliarden Dollar teure Deal wäre die bislang größte Übernahme in der stark wachsenden Spielebranche.

Analysten hatten damit gerechnet, dass die CMA den Mega-Deal genehmigt. Die Aktien von Activision verloren im vorbörslichen Handel mehr als zehn Prozent an Wert. Microsoft konnte sich dank guter Quartalsergebnisse behaupten.

Die britische Kartellbehörde ist nicht die einzige, die den Deal genauer untersucht. In den USA hat die Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) bereits gegen das Vorhaben geklagt. Eine Anhörung vor Gericht steht noch aus. Auch die EU-Kartellwächter wollen noch im Mai ihr Urteil fällen, nachdem sie im Vorfeld schon hohe Auflagen für die Übernahme beschlossen hatten.

Die britischen Kartellwächter befürchten, dass der Zusammenschluss zu höheren Preisen, weniger Auswahl und weniger Innovation führen könnte. Außerdem würde Microsoft seine Marktmacht ausbauen, sollte der Konzern die Kontrolle über Blockbuster-Spiele wie „Call of Duty“, „Overwatch“ und „World of Warcraft“ erhalten.

Mit „Call of Duty“ geht es um ein Milliarden-Game

„Microsoft genießt bereits eine starke Position und einen Vorsprung gegenüber anderen Wettbewerbern im Bereich Cloud-Gaming, und dieser Deal würde diesen Vorteil noch verstärken und dem Unternehmen die Möglichkeit geben, neue und innovative Wettbewerber zu untergraben“, erklärte Martin Coleman, Vorsitzender des unabhängigen Expertengremiums der CMA.

Eine Auffassung, die verschiedene Wettbewerber Microsofts teilen. Branchenkreisen zufolge sorgt sich vor allem der japanische Konkurrent Sony vor dem Zustandekommen des Deals. Dessen Playstation ist führend im Konsolenbereich, ein Cloud-Angebot unabhängig vom Kauf des Geräts hat der Hersteller aber noch nicht etablieren können. Die Befürchtung: Können Gamer Spiele wie „Call of Duty“ nur noch mit Microsoft-Konto spielen, wandern sie ganz von der Playstation weg.

>> Lesen Sie auch: Übernahme von Activision Blizzard – Microsoft darf die Vorwürfe nicht bagatellisieren

Gerade die „Call of Duty“-Reihe ist eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Spiele-Franchises überhaupt. Bisher erscheinen die Teile der Reihe übergreifend auf verschiedenen Systemen wie Microsofts Xbox, auf PC sowie Sonys Playstation.

Entscheidend für die Kartellwächter war, dass Microsoft bereits eine starke Marktstellung auf dem Spielemarkt innehat. Das Unternehmen verfüge mit dem Computer-Betriebssystem Windows, einer globalen Cloud-Infrastruktur sowie einer weit verbreiteten Spielkonsole und Spielesammlung über eine große Marktmacht.

Microsoft verfolgt weiter die Übernahme

Der Konzern bündelt seine Gaming-Aktivitäten im sogenannten Game Pass, der auf verschiedenen Plattformen Zugang zu Spielen bietet. „Kein anderer Cloud-Spiele-Anbieter hat diese Kombination von Vorteilen, was zum Teil Microsofts derzeitigen Marktanteil von 60 bis 70 Prozent in Großbritannien erklärt“, urteilt die CMA.

Microsoft zeigte sich zunächst unbeeindruckt von dem Veto aus London: „Wir halten an dieser Übernahme fest und werden Berufung einlegen“, sagte Präsident Brad Smith. Durch die Entscheidung der CMA würden technologische Innovationen und Investitionen in Großbritannien ausbleiben. Ähnlich äußerte sich auch ein Sprecher von Activision: „Der Bericht der CMA widerspricht den Ambitionen Großbritanniens, ein attraktives Land für den Aufbau von Technologieunternehmen zu werden.“

Die beiden Unternehmen hatten darauf gesetzt, dass eine Lizenzvergabe der Spiele an Wettbewerber in der Cloud die Bedenken der Wettbewerbshüter ausräumen würde. Großbritannien ist nach Angaben der Marktforscher von Newzoo der sechstgrößte Markt für Videospiele in der Welt. Vorne liegt China, gefolgt von den USA.

Mehr: Microsoft übertrifft die Erwartungen – Aktie steigt um knapp neun Prozent