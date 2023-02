Seattle Der Technologiekonzern Microsoft hat seine Internetsuche Bing grundlegend überarbeitet. CEO Satya Nadella sieht sie als den Beginn eines neuen Zeitalters des Internets. Das Handelsblatt bekam vorab Zugang zu dem neuen System und konnte die Funktionen testen.

Bislang beruhte die Suche im Internet vor allem darauf, auf die Eingabe einzelner Wörter eine Liste von möglichst relevanten Links zu Internetseiten zu produzieren. Das neue Bing geht einen anderen Weg. Die Suche im Internet geschieht zu großen Teilen über einen Dialog mit einem mittels Künstlicher Intelligenz trainierten System.

In der Praxis bietet das viele Vorteile. Im Test wurde das System aufgefordert, zu sagen, wer der Chefredakteur des Handelsblatts ist. Bing produzierte unmittelbar die richtige Antwort: Sebastian Matthes. Aber das System ging weiter und fasste in wenigen Sätzen den Lebensweg von Sebastian Matthes zusammen. Dazu zählt unter anderem, dass er Moderator des Technologie-Podcasts Handelsblatt Disrupt ist.

Mit dem Befehl „Erzähle mir mehr“, konnte Bing dann aufgefordert werden, weitere Informationen über Sebastian Matthes herauszusuchen. Das System stellte daraufhin zwar einen längeren Text zusammen, allerdings jedoch mit Falschinformationen. Dazu zählte unter anderem, dass Matthes er beim Wall Street Journal in London gearbeitet hatte. Das stimmt so jedoch nicht.





Auf Nachfrage weitet Bing Falschaussagen sogar noch aus. Bing

Auf die Nachfrage, „bist du sicher, dass Sebastian beim Wall Street Journal gearbeitet hat“, führte das System die Falschinformation sogar weiter aus. Bing behauptete, dass Sebastian Matthes von 2014 bis zum Jahr 2017 als Europa-Korrespondent für das Wall Street Journal in London gearbeitet hatte. Dazu führte Bing als Quellen einen Eintrag in Wikipedia sowie einen Link auf die Handelsblatt-Website an. Allerdings wurde auf beiden Seiten nicht behauptet, dass Sebastian Matthes für das Wall Street Journal gearbeitet hatte.

Schritt zwei: Das erfundene Buch

Zu Stephan Scheuer liefert Bing zunächst eine weitgehend korrekte Antwort. Bing-Suche

Im nächsten Schritt wurde die Suche auf mich ausgeweitet: Stephan Scheuer, Silicon-Valley-Korrespondenten des Handelsblatts. Auch hier konnte Bing zunächst in weitgehend korrektes Ergebnis liefern.

Meine aktuelle Position sowie wesentliche Stationen meiner Karriere wurden richtig benannt. Dazu bediente sich Bing mehrerer Quellen, wie dem Handelsblatt, Wikipedia oder meiner persönlichen Website. Bing führte auch korrekt aus, dass ich mehrere Bücher geschrieben habe. Allerdings gab das System einen Buchtitel aus, der gar nicht von mir stammt.

Bing produziert gibt Stephan Scheuer fälschlicherweise als Autor eines Buches aus. Bing

Auch hier führte Bing auf Nachfrage die Informationen weiter aus. Die Autoren Stefan Aust und Thomas Ammann hatten im Jahr 2014 das Buch „Die digitale Diktatur“ veröffentlicht. Auch der Inhalt wurde korrekt zusammen gefasst. Ich war jedoch nicht Autor.

Als Quelle verwies Bing auf den Eintrag des Buches beim Portal Amazon. Doch auch auf der Amazon-Seite wurde mein Name gar nicht erwähnt.

Ein Microsoft-Mitarbeiter erklärte: „Manchmal halluziniert das System.“ Informationen würden falsch interpretiert. Gegebenenfalls könne es damit zu tun haben, dass Stefan Aust und Stephan Scheuer beide einen ähnlichen Vornamen haben. „Aber ganz genau wissen wir auch nicht, woher die Fehler kommen“, sagte der Manager.

Das System lerne jedoch mit jedem Fehler, der als solcher gekennzeichnet wird. Per Befehl ließ sich Bing mitteilen, dass ich eben kein Autor des besagten Buches bin. „Entschuldigung, wenn ich mich geirrt habe“, schrieb Bing daraufhin.

Bing hat aus dem Fehler gelernt und gibt den Lebenslauf nun korrekt aus. Bing-Suche

Bei einer neuen Nachfrage, wer denn Stephan Scheuer ist, hatte Bing vom vorherigen Fehler gelernt. Das System gab eine korrekte Übersicht, über meinen Lebenslauf aus und listete das falsche Buch nicht mehr auf.

Zusammenfassungen von langen Artikeln

Bing kann innerhalb von Minuten neue Nachrichtenartikel analysieren. Bing

Eine besondere Stärke von Bing liegt in der Aktualität des Systems. Bislang mussten große Sprachmodelle aufwendig trainiert werden. Sie konnten daher auch nur Informationen bis zum jüngsten Zeitpunkt der Trainingsdaten liefern. Diese Limitation hat Microsoft im neuen Bing-System behoben.

Beim Test konnte das System auf Nachfrage einen Artikel aus dem Handelsblatt in wenigen Sätzen zusammenfassen, der nur eine Stunde zuvor veröffentlicht worden war. Der Artikel drehte sich um den Start der neuen Bing-Suche.

Bing konnte dabei auch auf Inhalte zugreifen, die eigentlich nur zahlenden Handelsblatt-Abonennten zur Verfügung stehen und sich hinter einer Bezahlschranke befinden. Auf Nachfrage sagte Bing-Managerin Dena Saunders, sie könne sich nicht dazu äußern, wie Bing in der Lage war, die Zahlschranke zu umgehen.

Bing fasste korrekt zusammen. Nicht nur das. Auf Kommando konnte Bing auch eine E-Mail, mit einer Zusammenfassung des Artikels produzieren. Bing produzierte folgenden Text:

„Hallo,

ich habe einen interessanten Artikel über Microsoft und Künstliche Intelligenz gelesen und möchte dir eine kurze Zusammenfassung schicken.

Der Artikel berichtet, dass der Microsoft-Chef Satya Nadella alle Produkte des Unternehmens mit Künstlicher Intelligenz ausstatten will. Er kündigt an, dass die Internetsuche Bing um einen intelligenten Chatbot erweitert wird, der auf Kommando verschiedene Aufgaben erledigen kann. Die Technologie basiert auf dem Start-up OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird. Damit will Microsoft den Marktführer Google herausfordern und einen größeren Marktanteil in der lukrativen Internetsuche gewinnen.

Der Artikel ist von Handelsblatt und heißt „Microsoft will mit Künstlicher Intelligenz Google angreifen“. Du kannst ihn hier lesen.

Ich hoffe, du findest den Artikel genauso spannend wie ich.

Viele Grüße“

Nicht nur das. Bing war auch in der Lage, den Text in ein Gedicht zu verwandeln. Auf Nachfrage dazu, lieferte das System folgendes Ergebnis:

„Microsoft hat einen Plan

Mit Künstlicher Intelligenz voran

Bing soll klüger werden

Und Google Konkurrenz machen

OpenAI ist der Partner

Der die Technik liefert

Chatbot kann alles machen

Von Reisen bis zu Quizen

Nadella ist optimistisch

Er sieht eine neue Ära

Die Internetsuche wird revolutioniert

Mit Microsofts Ideen“

Das produzierte Gedicht war zwar nicht reibungslos. Auf Kommando konnte Bing das Gedicht jedoch um Reime anpassen – mit folgendem Ergebnis:

„Microsoft hat einen Plan

Mit Künstlicher Intelligenz voran

Bing soll klüger werden

Und Google schlagen im Wettstreit

OpenAI ist der Partner

Der die Technik liefert

Chatbot kann alles machen

Von Reisen bis zu Sachen

Nadella ist optimistisch

Er sieht eine neue Ära

Die Internetsuche wird revolutioniert

Mit Microsofts Kreativität“

Der anwesende Microsoft-Manager räumte ein, dass das Reimen noch nicht ganz geklappt hat. „Wir stehen noch am Anfang. Das wird bald bestimmt besser werden“, sagte er. Von jeder Eingabe lerne das System und werde immer besser.

Mehr: Microsoft baut Internetsuche radikal um.