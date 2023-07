 Microsoft: Softwarekonzern erhöht Investitionen in KI – Aktie verliert

Chef Nadella erhöht bei Künstlicher Intelligenz den Wetteinsatz. Derweil schwächelt das Wachstum des wichtigen Cloud-Geschäfts.

Das Microsoft-Logo ist am Firmengebäude in Bellevue in den USA zu sehen. (Foto: dpa) Microsoft

Hamburg Der Softwarekonzern Microsoft will künftig noch stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Die Investitionen in Infrastruktur wie Rechenzentren und teure Spezialchips sollen deshalb weiter steigen, kündigte CEO Satya Nadella Dienstagnacht bei der Präsentation der jüngsten Geschäftszahlen an.

Seine hochfliegenden Ambitionen schlugen sich dort bereits nieder – allerdings vor allem als teure Wette auf die Zukunft. So waren Microsofts Investitionen im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 30 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Umsatz (56,2 Milliarden US-Dollar) und Gewinn (20,1 Milliarden US-Dollar) des Konzerns wuchsen weniger stark, erreichten aber ebenfalls Rekordwerte. Nadella sagte, dass er „energiegeladen in die Zukunft“ blicke.

Microsoft setzt wie kaum ein anderes Unternehmen auf KI-Technologie. So wurde Anfang des Jahres bekannt, dass der Konzern zehn Milliarden US-Dollar in eine Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI investiert hat. KI-Dienste sollen in Microsofts Cloud-Angebote ebenso integriert werden wie in die populäre Bürosoftware des Konzerns.