Militär Rettungsdrohne von Avilus: Diese Drohne soll verwundete Soldaten retten

Manching Münchener Wissenschaftler haben eine Drohne gebaut, um verletzte Soldaten zu retten. Die „Grille“ soll unbemannt in ein Gefechtsfeld fliegen und Verwundete automatisch zu einem Rettungsmediziner bringen. Der Prototyp hat bereits seinen ersten Schwebeflug absolviert.

Warum ist das wichtig: Menschen mit Schussverletzungen müssen schnell operiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient stirbt, verdreifacht sich alle zehn Minuten, haben Forscher in einer Studie herausgefunden. Doch bisher ist es Streitkräften kaum möglich, verletzte Kameraden rechtzeitig in eine Rettungsstation zu bringen.

Mediziner glauben, dass Roboter und autonome Systeme künftig eine große Rolle bei der Rettung von verwundeten Soldaten spielen werden. Die europäische Verteidigungsagentur EDA hat darin ein Forschungsfeld erkannt und spricht von „Rasevacs“ (Robotics Assisted Medical Evacuation).

Die Münchener Rettungsdrohne haben Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) entwickelt – am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik von Florian Holzapfel. Vom Prinzip ähnelt sie den elektrischen Flugtaxis, die Start-ups wie Lilium und Volocopter für Business-Flüge entwickeln.

Die Details: Der sogenannte Hexakopter hat acht Rotoren und mehrere Besonderheiten:

Zu der Drohne gehört ein Fahrzeug mit Patientenleitstelle und Anhänger, auf dem die „Grille“ starten und landen kann.

Mit den Koordinaten eines Verletzten legt ein Pilot in der Leitstelle die Flugroute fest, die dann von der „Grille“ automatisch geflogen wird.

In die Drohne wird eine Transportbox geschoben. Sie soll einfach ausgetauscht werden können, wenn sie beispielsweise durch Blut verunreinigt wurde.

In der Box ist eine Krankentrage, auf der Kameraden den Verletzten festschnallen müssen. In Erste-Hilfe-Koffern finden sie Utensilien für minimale, lebenserhaltende Maßnahmen.

Ein telemetrisches Überwachungsgerät in der Kabine kann den Puls und die Atmungsmechanik messen und damit wichtige Informationen an die Ärzte senden.

Ein Monitor an der Decke zeigt dem Patienten, wie weit es noch bis zur Station ist, und soll ihm helfen, nicht in Panik zu geraten.

Das medizinische Konzept hat Peter Biberthaler entwickelt. Er leitet die Unfallchirurgie am Klinikum Rechts der Isar und arbeitet seit 25 Jahren in der Schwerverletztenforschung. Es gäbe nur wenige lebensverlängernde Maßnahmen, die vor Ort unternommen werden könnten, sagt der Mediziner: „Das Einzige, was bei einer Schussverletzung noch helfen kann, ist ein Chirurg, der die Blutung im OP stoppen kann.“

Die Grille könnte gefährliche Missionen fliegen - auch hinter feindlichen Linien

Niclas Bähr ist einer der Entwickler der „Grille“ und Teil der technisch-operativen Leitung. Er sagt: „Mit der Grille kann die Bundeswehr bis nach vorne in das Verwundetennest fliegen“. Gemeint ist die Stelle, an die verletzte Soldaten im Rahmen der Kameradenhilfe zurückgezogen werden. „Offiziere haben gesagt, dass mit dem System auch Hochrisiko-Missionen geflogen werden könnten, die sie mit bemannten Flugsystemen nicht wagen – auch hinter feindlichen Linien.“ Bei einem Hubschraubereinsatz würde in solchen Fällen nicht nur das Leben weiterer Soldaten gefährdet, sondern auch der Verlust einer Maschine im Wert von mehreren zehn Millionen Euro riskiert. Die „Grille“ könnte laut Bähr am Ende etwa zwei Millionen Euro kosten.

Die Batterien sollen austauschbar sein - genau wie die Transportkabine für die Verletzten. So soll die Drohne ständig einsatzbereit sein. Wechselbatterien

Biberthaler spricht von einer „perfekten Konstellation“ aus Erstversorgung und schnellem Transport, die erst durch die Technologie des autonomen Fliegens möglich würde. Die Turbine eines Rettungshubschraubers bräuchte zwei Minuten zum Warmlaufen. Die Drohne sei mit Elektromotor und Wechselbatterien sofort startbereit, schwieriger zu treffen und könne unter dem Radar fliegen.

Dass die Drohne eine Fähigkeitslücke schließen könnte, zeigt auch die Entstehungsgeschichte: Hinter dem Projekt steht Ernst Rittinghaus. Der Unternehmer war bis März Mitglied der Geschäftsführung beim Rettungsfahrzeug-Hersteller Binz Ambulance- und Umwelttechnik. Die Suche nach einem Entwicklerteam für eine Rettungsdrohne brachte ihn vor zweieinhalb Jahren mit Florian Holzapfel zusammen.

Die britische Royal Navy testet bereits eine Rettungsdrohne

Inzwischen widmet sich Rittinghaus komplett der „Grille“ und der dafür gegründeten Firma Avilus. Der autonome Patiententransport werde „ohne Zweifel eine große Zukunft haben“, sagt er dem Handelsblatt. Zehn Millionen Euro soll er an Eigenfinanzierung für das Team bereitgestellt haben. Bislang arbeiten 32 Menschen auf 15 Vollzeitstellen an der Drohne.

Einen ersten Schwebeflug soll die Rettungsdrohne schon gezeigt haben. Jungfernflug

Den Bedarf der Bundeswehr schätzt das Team auf etwa 250 Rettungsdrohnen. Immerhin: In das Drone Innovation Hub hat Avilus es bereits geschafft. Das Programm wurde vom Bundesverteidigungsministerium initiiert, um Innovationen in der Luft voranzutreiben. Damit darf Avilus die „Grille“ auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 61 (WTD1) in Manching bei Ingolstadt testen. Bernhard Reppelmund, der Leiter Stab der WTD 61 sagt aber: „Wir bieten Platz und Beratung, eine Beschaffungsentscheidung ist mit dieser Unterstützung in keiner Weise verbunden.“

Sollte die Bundeswehr zu der Erkenntnis kommen, dass das Konzept gut ist, und einen entsprechenden Bedarf feststellen, werde es irgendwann eine Ausschreibung geben – auf die sich Avilus genau wie andere Unternehmen bewerben müsste.

Lesen Sie jetzt auch: An welchen Drohnen Boeings Geheimabteilung Phantom Works arbeitet

Weltweit arbeiten bereits weitere Unternehmen und Militärs an Rettungsdrohnen. NavyX, das Innovationsprogramm der Königlichen Marine in Großbritannien, hat eine Drohne der 2012 gegründeten Firma Malloy Aeronautics getestet. Im Unterschied zur Münchener Drohne schwebt die Trage bei der „Malloy Aeronautics T400“ frei in der Luft – also ohne Transportkabine.

Peter Biberthaler sieht auch im zivilen Bereich mögliche Einsatzszenarien: „Denken Sie an die Flutkatastrophe im Ahrtal“, sagt der Mediziner. „Die Transportkapazitäten waren das größte Problem.“

Doch die „Grille“ ist bisher nur ein Prototyp. Das Handelsblatt war dabei, als die Transportbox erstmals in den Hexakopter geschoben wurde. Das nächste große Ziel ist, die Drohne über die Sichtweite hinausfliegen zu lassen. Bis zu einer Zulassung könnte das Projekt noch einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Wann sie tatsächlich im Einsatz bei der Bundeswehr sein könnte, darauf will sich zum jetzigen Zeitpunkt niemand festlegen.

