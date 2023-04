Milliarden-Deal Finanzinvestor Silver Lake will Software AG komplett übernehmen

Frankfurt Von Veränderungen redet Sanjay Brahmawar in der ein oder anderen Variante bereits, seit er vor fünf Jahren bei der Software AG Vorstandschef geworden ist. Die Firma aus Darmstadt hat zwar ein profitables Geschäft, aber es stagniert – was in einer Branche, die wegen der Digitalisierung der Wirtschaft stetig wächst, nicht besonders beeindruckt.

Jetzt steht jedoch eine Veränderung an, die weitreichender sein dürfte als alle strategischen Neuausrichtungen der Vergangenheit. Der Finanzinvestor Silver Lake, der bereits Großaktionär ist, will den Softwarehersteller komplett übernehmen. Der Vorstand um Brahmawar unterstützt den Plan, ebenso die Stiftung des Gründers Peter Schnell, die 25,1 Prozent ihrer Anteile verkaufen und nur fünf Prozent behalten will.

Silver Lake bietet je Aktie 30 Euro in bar. Das ist ein Aufschlag von 53 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag und entspricht einem Firmenwert von 2,2 Milliarden Euro. Das Beteiligungsunternehmen will den MDax-Konzern nach der Übernahme von der Börse nehmen, wenn es die Mindestannahmequote von 50 Prozent und einer Aktie erreicht – und die Behörden den Deal genehmigen.

Enttäuschendes Zukunftsgeschäft

Software-AG-Chef Brahmawar begrüßte in der Mitteilung der Unternehmen „die Aussicht auf eine vertiefte strategische Partnerschaft mit Silver Lake“. Der Finanzinvestor habe „bereits starke Unterstützung für unsere strategische Vision und unsere Werte unter Beweis gestellt“. Gemeinsam wolle man die Umsetzung der Strategie beschleunigen. Es ist das stillschweigende Eingeständnis, dass einer der größten deutschen Softwarehersteller es nicht allein schafft.

Die Software AG wurde 1969 in Darmstadt gegründet, als Großrechner in der Wirtschaft immer mehr Verbreitung fanden. Zum wichtigsten Produkt wurde bald Adabas, ein System fürs Datenbankmanagement, das Mitgründer Peter Schnell entwickelt hatte – es kommt mit Aktualisierungen bis heute zum Einsatz.

Das Geschäft ist solide, 2022 wuchs es sogar um 15 Prozent auf 246 Millionen Euro, und das bei fast 70 Prozent Marge. Angesichts der Veränderungen in der IT-Welt, in der Großrechner immer weniger zum Einsatz kommen, rechnet das Unternehmen aber mit einem Rückgang der Nachfrage.

Angesichts dieses Trends hat das Management über Jahre und in wechselnden Besetzungen die üppigen Gewinne investiert, um etliche neue Geschäftsfelder zu erschließen – dazu zählen Programme für die Vernetzung von Maschinen, die Automatisierung von Geschäftsprozessen oder die Integration von vielfältigen IT-Systemen.

Doch das, was im Segment Digital Business als vermeintliches Zukunftsgeschäft zusammengefasst ist, entwickelt sich schlechter als erhofft. Das Ziel, den Umsatz erstmals seit 2011 wieder auf das Niveau von einer Milliarde Euro zu steigern, hat der Konzern immer wieder verpasst. Auch Brahmawar konnte das mit seiner Strategie „Projekt Helix“ bislang nicht ändern. Die Marktkapitalisierung zeigt es: So manches Start-up, das noch nie einen Euro Gewinn erwirtschaftet hat, wird höher bewertet.

Zudem strapaziert die Umstellung des Geschäftsmodells die Geduld der Aktionäre. Die Software AG will – wie heute in der Branche üblich – die Produkte über Abonnements aus der Cloud vermarkten. An die Stelle einmaliger Lizenzeinnahmen treten regelmäßige Gebühren. In der Anlaufphase lastet das jedoch auf Umsatz und Gewinn.

Hohe Investitionen erforderlich

Silver Lake ist im Technologiesektor ein großer Name. Die Firma verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 90 Milliarden Dollar. Erst jüngst kündigte sie an, Marktführer SAP den Onlinemarktforscher Qualtrics abzukaufen. Das Geschick bei der Neuausrichtung von Unternehmen hat der Fonds von Egon Durban beim PC-Hersteller Dell bewiesen.

Auch bei der Software AG hat Silver Lake bereits Einfluss genommen. In der Mitteilung heißt es, der Finanzinvestor unterstütze in zentralen Bereichen der Transformation: bei der Fokussierung auf Cloud-Dienste und Produkte für die Datenintegration, bei der Umstellung des Geschäftsmodells auf Abonnements, außerdem bei der Planung von Übernahmen.

Nun will der Investor aus dem Silicon Valley beim Softwarehersteller in Hessen das Durchgriffsrecht bekommen – und dafür in Vorleistung treten: In der Mitteilung betont das Unternehmen die „mehrjährige und investitionsintensive Wertschaffung“ – diese könnten sich Aktionäre mit dem Angebot vorab sichern.

Damit stellt sich die Frage, was Silver Lake plant, wenn der Deal beschlossen ist. Als Resultat der Vereinbarung seien keine bedeutsamen Veränderungen an den Geschäftstätigkeiten und Standorten geplant, schrieb Brahmawar zwar den Mitarbeitern in einer internen E-Mail. In Firmenkreisen ist aber zu hören, dass eine genaue Analyse der Geschäftsbereiche und eine Fokussierung auf lukrative Bereiche schon jetzt eingefordert würden.

Auch über die jüngsten Stellenstreichungen dürften die zwei Silver-Lake-Vertreter im Aufsichtsrat der Software AG mitgeredet haben. Rund 200 der 5000 Mitarbeiter müssen gehen, damit die laufenden Kosten sinken – und das Unternehmen seine zuletzt enttäuschende Marge steigert.

Nun ist es an den Aktionären, über das Angebot zu entscheiden. Das Management der Software AG wird am Montag in einer Investorenkonferenz für den Deal werben.

