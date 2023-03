Milliardendeal SAP verkauft Qualtrics-Beteiligung an US-Finanzinvestor

Das deutsche Softwareunternehmen SAP hat einen Milliardendeal geschlossen. Der Verkauf der Beteiligung an Qualtrics soll dem Konzern erhebliche finanzielle Spielräume verschaffen.

Eine Beteiligung, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, hat der Konzern nun für eine Milliardensumme verkauft. (Foto: dpa) SAP-Zentrale in Walldorf

Frankfurt Der Softwarekonzern SAP hat seine Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics für 7,7 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Silver Lake verkauft. Silver Lake und die kanadische Pensionskasse CPPIB hätten die von SAP gehaltenen 423 Millionen Qualtrics-Aktien zu je 18,15 Dollar erworben, teilte der Walldorfer Dax-Konzern am Montag mit. Dies bedeute einen Aufschlag von 73 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung von SAP, einen Verkauf seiner 71-prozentigen Beteiligung zu prüfen. Qualtrics komme damit auf einen Unternehmenswert von rund 12,5 Milliarden Dollar.

SAP hatte im Januar erklärt, seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung an Qualtrics abgeben zu wollen. Europas größter Softwarekonzern war erst 2018 bei der Datenanalyse-Firma eingestiegen und hatte 2019 Anteile für acht Milliarden Dollar von Firmengründer Gründer Ryan Smith gekauft.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und dürfte wohl in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden, teilte SAP weiter mit.