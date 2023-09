Milliardeninvestition Intel sucht Kunden für Fabrik in Magdeburg – und lockt mit Unabhängigkeit von Asien

Vertriebsvorstand Christoph Schell positioniert den US-Chiphersteller als Alternative zu Auftragsfertigern aus Fernost. Doch mit der Strategie ist Intel nicht allein.

Der amerikanische Chipkonzern versucht sich als Auftragsfertiger und sucht Kunden für sein neues Werk in Magdeburg. (Foto: Bloomberg) Intel-Komponenten

München Auf einen eigenen Stand verzichtet Intel auf der Automesse IAA in München. Der US-Chiphersteller ist trotzdem hochrangig vertreten: Vertriebsvorstand Christoph Schell versucht in diesen Tagen, Aufträge für die neue, 30 Milliarden Euro teure Fabrik des Konzerns in Magdeburg zu ergattern.

An der Elbe will Intel in großem Stil als Auftragsfertiger tätig werden. „Die Kunden in Deutschland und Europa sollten sich fragen: Wie viel Abhängigkeit will ich von Asien?“, sagte Schell dem Handelsblatt. Bislang beziehen die meisten Firmen ihre Halbleiter von Auftragsfertigern, sogenannten Foundries, in Fernost.

Schell hingegen verspricht, künftig die gesamte Wertschöpfungskette in Europa anzubieten. Der Kern der Fertigung findet in Sachsen-Anhalt statt, für Montage und Tests plant das Unternehmen für rund vier Milliarden Euro ein eigenes Werk in Polen. Damit will Intel die Kunden verlässlicher beliefern als die Wettbewerber in Asien, die vor allem während der Pandemie mit den Bestellungen nicht hinterherkamen.

Intel fährt künftig zweigleisig