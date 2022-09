Missbrauch von Marktmacht EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe gegen Google

Die EU-Kommission verhängte in den letzten Jahren mehrere Strafen gegen Google, teils in historischem Ausmaß.

Berlin Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) schlägt sich auf die Seite der EU-Kommission und erklärt die höchste jemals in Europa verhängte Strafe einer Wettbewerbsbehörde für rechtmäßig. Nach einer Neubewertung der Zuwiderhandlung senkten die Richter die Geldbuße am Mittwoch allerdings um rund fünf Prozent auf nunmehr etwa 4,1 Milliarden Euro.

Der weltgrößte Suchmaschinenanbieter ist mit dem Urteil unzufrieden. „Wir sind enttäuscht, dass das Gericht die ursprüngliche Entscheidung der Kommission nicht vollständig aufgehoben hat. Android hat nicht weniger, sondern mehr Wahlmöglichkeiten für alle geschaffen. Außerdem unterstützt Android Tausende erfolgreicher Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt“, sagte ein Google-Sprecher.

Offen ließ der US-Konzern zunächst, ob er gegen das Urteil vorgehen und Einspruch einlegen will. Um über nächste Schritte zu entscheiden, werde etwas Zeit benötigt, hieß es.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) begrüßten das Urteil. „Das Urteil bestätigt, dass die Kommissionsentscheidung die erheblichen Schäden, die von Googles Verhaltensweisen für den Wettbewerb ausgingen, einwandfrei nachgewiesen hat“, erklärten beide Verbände, die die EU-Kommission als Streithelfer in dem Gerichtsverfahren unterstützten.

Sie wiesen zugleich darauf hin, dass es „erhebliche Bedenken“ gebe, dass Google die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen angemessen umgesetzt hat. Fairsearch, eine Gruppe von Organisationen, die sich gegen die Marktbeherrschung von Google bei der Onlinesuche und verwandten Praktiken einsetzt, sagte: „Dieser Sieg wird die Kommission ermutigen, ihre neue Verordnung zur Eindämmung von Big Tech, den Digital Markets Act, durchzusetzen.“

Vestager will Wettbewerb fördern

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird durch das Urteil erneut der Rücken gestärkt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Marktmacht der großen US-Technologiekonzerne einzuschränken und den Wettbewerb zu fördern. Anlässlich des Kommissionsbeschlusses vor vier Jahren hatte sie erklärt, die Vorinstallation von Google als Standard-Suchmaschine sorge dafür, dass die Verbraucher sie auch benutzten, statt sich die Anwendung eines Konkurrenten herunterzuladen.

Diesmal äußerte sie sich zunächst nicht. Die Kartellhüter werfen Google vor, eigene Online-Angebote auf Android-Smartphones auf unfaire Weise bevorzugt zu haben. Das Betriebssystem Android, das von Herstellern wie unter anderem Samsung, Oppo oder Xiaomi genutzt wird, ist die meistbenutzte Smartphone-Software mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent. Den Rest machen Apples iPhones mit ihrem iOS-System aus.

Android wird von Google entwickelt und ist im Prinzip kostenlos für Gerätehersteller. Allerdings gab es einige Einschränkungen: So mussten die allgemeine Such-App Google Search und der Browser Chrome vorinstalliert werden, damit Anbieter von Google eine Lizenz für die Nutzung des App-Stores erhielten. Das stieß der EU-Kommission auf und auch der EuGH sprach von einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung. Google änderte das Geschäftsmodell bereits 2018 und erlaubt Herstellern nun, einzelne Dienste auch ohne Chrome und die Websuche einzubinden.

Neben der Bündelung des App-Angebots kritisierte die Brüsseler Behörde auch die sogenannte „Anti-Fragmentierungs-Vereinbarung“, gemäß der Hersteller von Mobilgeräten erforderliche Lizenzen nur erhielten, wenn sie sich verpflichteten, keine Geräte zu verkaufen, die mit nicht von Google zugelassenen Versionen des Betriebssystems Android ausgestattet waren. Auch diese Einschränkung hob Google 2018 auf.

Der dritte Vorwurf der Kommission drehte sich darum, dass Google die Erlöse aus Werbung in der Such-App nur mit Geräteherstellern teilte, wenn sie auf Smartphones und Tablets exklusiv installiert waren. Seit 2018 bietet die Alphabet-Tochter allerdings neue Lizenzverträge für die nicht exklusive Verwendung der App.

Google mit vielen Rechtsstreitigkeiten konfrontiert

Der US-Konzern fechtet ähnlich wie Facebook und Apple rund um den Globus zahlreiche juristische Auseinandersetzungen aus. Seit 2017 hat die Brüsseler Behörde gegen Google mehrere Strafen von teils historischem Ausmaß verhängt. Erst im vergangenen Jahr hatte der EuGH eine milliardenschwere Strafe gegen Google wegen Bevorzugung des eigenen Preisvergleichsdiensts bestätigt.

Sowohl vor dem EU-Gericht als auch vor dem EuGH sind noch mehrere Klagen von Google gegen Kommissionsbeschlüsse anhängig. Auch in den USA stehen mehrere Entscheidungen an. In Südkorea müssen Google und der Facebook-Mutterkonzern Meta Geldbußen in zweistelliger Millionenhöhe wegen Verstößen gegen Datenschutzregeln zahlen, wie ein Gericht am Mittwoch entschied.

Mit Agenturmaterial.

