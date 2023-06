Mobilfunk EU hat Einwände gegen Fusion von Orange und Másmóvil in Spanien

Der 19 Milliarden Euro schwere Zusammenschluss der Telekomkonzerne wackelt. Die EU-Kommission meldet wettbewerbsrechtliche Bedenken an.

Der Zusammenschluss mit Orange bahnt sich schon seit längerer Zeit an. (Foto: Reuters) Másmóvil

Brüssel Der Zusammenschluss der Telekom-Konzerne Orange und Másmóvil in Spanien stößt auf Bedenken der EU-Kommission. Sie kündigte am Dienstag die Veröffentlichung einer Liste mit Einwänden gegen den knapp 19 Milliarden schweren Deal an. Insider hatten diese Pläne vergangene Woche öffentlich gemacht.

Der Kommission bereitet vor allem die Verringerung der Netzbetreiber auf drei von vier Sorgen. Dies würde den Wettbewerb auf dem spanischen Markt eingrenzen. Die Erklärung ist keine Vorfestlegung für den Ausgang der laufenden Prüfung durch die EU-Kartellbehörden. Die beiden Konzerne haben die Gelegenheit, auf die Bedenken der Kommission einzugehen.

Die Fusion von Orange und Másmóvil gilt als Testfall für die europäische Konsolidierung der Branche. Denn durch diesen Deal machen künftig die Nummer zwei und die Nummer vier auf dem spanischen Mobilfunkmarkt gemeinsame Sache. Die beiden Unternehmen argumentieren, dass der Wettbewerb mit Telefónica und Vodafone in dem Land hart sei.

Mehr: Wie die Telekom ihre Marktmacht beim Glasfaserausbau nutzt