 Mobilfunk: Mehr Daten als 5G – Japan zeigt, was mit 6G möglich wird

Tokio Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist schon ein Stück weit Realität – zumindest im Labor des japanischen Mobilfunkriesen NTT Docomo. Cheftechnologe Takehiro Nakamura führt hier in der Konzernzentrale in Tokio mit zwei Angestellten eine kleine Weltpremiere für den Gast aus Deutschland vor.

Die erste Person formt eine Faust und hebt den Unterarm. Sensoren in einer Manschette an seinem Arm lesen die Nervenimpulse ab, die das Gehirn an die Muskeln sendet. Diese werden digitalisiert und über die Plattform von Docomo an einen Roboter gesendet, der den Bewegungen exakt folgt.

Doch auch die zweite Angestellte schließt unwillkürlich die Finger und bewegt ihren Arm. Bei ihrer Manschette werden die Signale wieder in elektrische Impulse umgewandelt und über die Haut in die Nervenbahnen gesendet.

Noch ruckeln die Bewegungen sehr. Für Nakamura ist es jedoch ein erster Vorgeschmack auf Anwendungen, die ab etwa 2030 mit den superschnellen Mobilnetzen der sechsten Generation, genannt 6G, Wirklichkeit werden könnten. NTT Docomo zählt dabei mit einem Forschungsbudget von einer Milliarde Euro pro Jahr zu den globalen Vorreitern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits 2025 auf der Weltausstellung in Osaka will der Mutterkonzern NTT den Prototyp für ein 6G-Netz präsentieren. Die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten durch Technik, die sogenannte Human Augmentation, nennt Nakamura als eine Idee für eine Anwendung. Mit der neuen Technik könne „unser Netzwerk als eine Art verlängertes Nervensystem des Menschen funktionieren“.

Japan: Bei 6G sinkt die Latenz auf 100 Mikrosekunden

Hinter seiner Verheißung steht ein technologischer Quantensprung. 6G-Netze sollen 100-mal mehr Daten übertragen können als die 5G-Netze, die gerade erst weltweit ausgebaut werden. Laut Mahyar Shirvanimoghaddam von der Universität Sydney würde diese Bandbreite ausreichen, um 142 Stunden Netflix-Videos in bester Auflösung pro Sekunde herunterzuladen.

Zudem soll die Verzögerung beim Datentransfer, die sogenannte Latenz, in der Endausbaustufe von wenigen Millisekunden bei 5G-Netzen auf 100 Mikrosekunden sinken.

Japans Regierung sieht in 6G eine Chance, das Land wieder zu einer führenden Macht in der Netzwerktechnik aufzubauen. Denn der einstige Pionier liegt laut dem japanischen Marktforscher Cyber Creative Institute mit einem Anteil von zehn Prozent an den 6G-Patenten hinter den USA und China derzeit nur noch auf dem dritten Rang. Längst mischen auch Anbieter wie Huawei aus China oder Samsung aus Südkorea mit.

Bereits Ende 2020 trommelte die Regierung daher die größten Konzerne des Landes im „Beyond 5G“-Konsortium zusammen. Seither diskutieren Autohersteller wie Toyota, Maschinenbauer und andere mit Mobilnetzbetreibern und Netzwerkausrüstern wie NEC über Anwendungsfälle und technische Anforderungen.

6G-Netze sollen die Vollvernetzung der realen mit virtuellen Welten bringen

Mit dieser konzertierten Aktion sollen japanische Unternehmen in der 6G-Technik wieder zu Vorreitern werden, erklärt Nakamura. „Die japanische Regierung ist sehr aggressiv und hofft, die Entwicklung auf die ganze Welt auszudehnen.“

„Unser Netzwerk kann als eine Art verlängertes Nervensystem des Menschen funktionieren.“ (Foto: Martin Kölling) NTT-Cheftechnologe Takehiro Nakamura

Mit 6G werden auf einmal Dienste denkbar, die bisher nur ansatzweise umgesetzt werden können. So könnten Menschen vom Sofa aus digital in Roboter irgendwo auf der Welt schlüpfen, die sich je nach Ausbaustufe verhalten wie ihre Piloten. Auch Fernschulungen wären dann möglich, in denen beispielsweise ein Tanzlehrer über das Internet Unterricht erteilt.

Doch wichtiger als Unterhaltung werden industrielle Anwendungen, erklärt Nakamura. Denn der hohe Datendurchsatz gilt als eine Voraussetzung für die nächste Stufe des Internets der Dinge, in dem Milliarden an Geräten, Maschinen und Sensoren für autonomes Fahren und digitalisierte Fabriken vernetzt sind und Informationen austauschen.

Damit wird nicht nur eine weitgehende Vernetzung der realen mit virtuellen Welten möglich. Auch die Reichweite des 6G-Netzes wird durch die nahtlose Integration von Bodenstationen, Flugzeugen und Satelliten erhöht. So ließe sich die Abdeckung nicht nur in dünn besiedelte Regionen ausdehnen, sondern auch in die Luft für Flugtaxis, das Weltall, die Meere und „unter das Wasser“, sagt Nakamura. Denn auch unterseeische Bautätigkeiten stehen vor einer Digitalisierung.

>> Lesen Sie auch: Airbus, Siemens, Vodafone – Forschungsministerium gründet Industriekonsortium für 6G

Allerdings haben den Pionier Nakamura die Erfahrungen mit der Einführung neuer Technologien vorsichtig gemacht, wenn es um Voraussagen für den nächsten Publikumshit bei Anwendungen geht. „Es ist sehr schwierig, die nächste Killer-App vor oder zu Beginn der Einführung einer neuen Netzwerktechnik zu erkennen“, erklärt er.

Als die Japaner um die Jahrtausendwende 3G-Netze einführten, glaubten sie irrigerweise, Fernsehen auf dem Handy würde ein Hit. Stattdessen setzten sich mit dem Start des iPhones Youtube und andere Dienste durch.

5G und 6G: Globaler Wettbewerb um Netzwerktechnik steigt

Nur eins steht fest: Mit dem sprunghaften Anstieg der Anwendungen im industriellen Bereich verschärft sich der globale Wettbewerb schon zu Beginn der Entwicklung. Bei der Einführung von 3G-Netzen waren Europa, die USA und Japan noch unter sich. Beim Start von 4G stießen die Koreaner hinzu, bei 5G auch die chinesischen Konzerne. „Seit zwei oder drei Jahren beteiligt sich auch Indien an den Diskussionen“, erklärt Nakamura.

Zusätzlich reden nun auch Konzerne aus aller Welt mit, welche Anwendungen sie sich wünschen. „Das macht den Prozess noch komplexer“, meint der Docomo-Cheftechnologe. „Es ist sehr schwierig, Prioritäten zu setzen und einen Konsens zu finden.“

Ob das gelingt, hängt allerdings immer stärker auch von Geopolitik ab. Die Spannungen zwischen den USA und China drohen das Internet in Einflusssphären zu zerreißen. Eine mögliche Spaltung der Welt in verschiedene 6G-Standards bezeichnet Nakamura als „Albtraum“. Denn die Entwicklung von Produkten und Diensten für verschiedene Märkte würde die Kosten drastisch erhöhen und die Entwicklung womöglich bremsen.

Gerade angesichts dieses Schreckensszenarios bleibt der Japaner optimistisch, dass die Welt der Telekommunikation zusammenhält. „Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber im Moment sehe ich keine Gefahr für eine Aufspaltung der Standards“, sagt Nakamura. „In der Branche bevorzugen alle eine einzige Norm.“

Mehr: Schlechte Noten: So weit sind die Digitalprojekte der Bundesregierung.

Erstpublikation: 26.12.2022, 13:46 Uhr.