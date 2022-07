Mobilfunk Milliarden-Deal: Telekom verkauft Funktürme an Überraschungsbieter

Auf den letzten Metern wurde das Wettbieten um die Telekom-Türme zum Krimi. Nach Handelsblatt-Informationen wurde der Milliarden-Deal am Mittwoch abgeschlossen.

Für Cellnex ist die Niederlage bitter. Eine Übernahme der Telekom-Türme hätte die Führungsposition des Konzerns in Europa gesichert. (Foto: imago images/Jürgen Schwarz) Telekom-CEO Tim Hoettges

Frankfurt, Hamburg Die Deutsche Telekom hat Unternehmenskreisen zufolge den Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft beschlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden geht demnach ein Anteil in Höhe von 51 Prozent an eine Partnerschaft der kanadischen Investmentgesellschaft Brookfield und des US-amerikanischen Infrastrukturinvestors Digital Bridge.

Der Aufsichtsrat hat der Transaktion den Informationen zufolge heute Abend zugestimmt. Das Funkturm-Portfolio der Deutschen Telekom wurde dabei offenbar auf rund 17,5 Milliarden Euro taxiert. Es zählt mehr als 40.000 Standorte und gilt als eines der finanziell attraktivsten in Europa.

Der Entscheidung ging ein Kampf mehrerer Bieter voraus. Als Favorit galt Cellnex, Europas Marktführer für Mobilfunkinfrastruktur. Die Spanier hatten ursprünglich selbst gemeinsam mit Brookfield geboten.

Das nun erfolgreiche Digitalbridge aus Boca Raton in Florida, hat sich auf die Finanzierung von digitaler Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen ist etwa an modernen 5G-Mobilfunk- und Glasfasernetzen oder Rechenzentren beteiligt.

