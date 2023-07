Mobilfunkkonzern T-Mobile US gewinnt mehr Mobilfunk-Neukunden – Prognose angehoben

Mit günstigen Paketangeboten konnte der Mobilfunk-Anbieter weiter wachsen. Die Rabattschlacht macht sich allerdings auch beim Umsatz bemerkbar.

Der Mobilfunkkonzern konnte im vergangenen Quartal neue Kunden gewinnen. (Foto: Reuters) T-Mobile

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat auf dem hart umkämpften US-Markt im zweiten Quartal mehr Vertragskunden gewonnen als die Konkurrenz und damit auch die Markterwartungen übertroffen. Wie die Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte, zählte sie in den Monaten April bis Juni rund 760.000 neue Vertragskunden, nach 538.000 im vorangegangenen Quartal.

T-Mobile US konnte mit günstigen Paketangeboten damit mehr Kunden anlocken als die Rivalen AT&T oder Verizon. Analysten hatten dazu nur mit 708.800 neuen Kunden gerechnet. Für das Gesamtjahr ist T-Mobile US nun etwas optimistischer und will 5,6 bis 5,9 Millionen Nutzer mit festen Verträgen hinzugewinnen, statt wie zuvor erwartet 5,3 bis 5,7 Millionen.