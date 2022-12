Mobilität Batterien für Lufttaxis: Start-up Customcells erhält frisches Kapital für Wachstumspläne

Das junge Unternehmen, das unter anderem Volocopter und Lilium beliefert, holt sich bei Investoren 60 Millionen Euro für Entwicklung und Produktion von Akkuzellen. Wieder mit dabei: Porsche.

Das Batterieunternehmen schreibt schwarze Zahlen – anders als viele Kunden. (Foto: obs) Fertigung bei Customcells

Berlin Batterien spielen eine Schlüsselrolle für die Zukunft der Mobilität. Nicht nur in der Autobranche, auch für die Luftfahrt: Ohne leistungsstarke Akkus haben Flugtaxis wie die von Lilium und Volocopter oder Elektro-Flugzeuge keine Chance.

Eine Chance ist es auch für das Batterie-Start-up Customcells: Das Unternehmen will zu den wichtigsten Lieferanten in dem Sektor gehören und hat für das weitere Wachstum nun 60 Millionen Euro im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde erhalten.

„Das Gros investieren wir in die Entwicklung und Produktion hochleistungsfähiger Akkuzellen für Lufttaxis und Elektro-Flugzeuge“, kündigte Dirk Abendroth, Chef der 2012 gegründeten Firma, im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Das Unternehmen mit Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Itzehoe und Tübingen beliefert unter anderen Lilium in München.

Finanzierungsrunde mit Abacon und Porsche