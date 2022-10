Mobilität E-Scooter-Anbieter Bird gibt teuren Kampf um deutschen Markt auf

Der US-Konzern zieht die Konsequenz aus einem schlechteren Umfeld und hohen Kosten. Auch andere Anbieter fahren ihre Angebote bereits zurück.

Die Zahl der Anbieter auf dem deutschen Markt sinkt weiter. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Elektroroller von Bird, Tier, Voi und Bolt

Berlin Am Ende war es einfach zu teuer: Mit hohen Kosten und regulatorischen Unsicherheiten begründet der E-Scooter-Anbieter Bird Global seinen Rückzug aus Deutschland. Neben dem deutschen Markt kehrt der US-Konzern auch Schweden und Norwegen den Rücken und schraubt seine Aktivitäten in einigen Städten in den USA sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zurück.

Damit hat der jahrelange Wachstumskurs endgültig ein Ende. Bird profitierte in der Coronakrise wie seine Wettbewerber noch von einer hohen Nachfrage. Der Wirtschaftsabschwung, das schlechtere Finanzierungsumfeld und gestiegene Kosten durch die Energiekrise und Inflation machen dem Unternehmen nun allerdings besonders zu schaffen.