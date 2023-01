Mobilität Konsolidierung beim Fuhrparkmanagement – US-Investor übernimmt Start-ups Vimcar und Avrios

Autos in der Tiefgarage

Berlin Der US-Investor Battery Ventures übernimmt die auf Fuhrparkmanagement spezialisierten Start-ups Vimcar aus Berlin und Avrios aus Zürich und fusioniert sie. Durch den am Donnerstag bekannt gewordenen Deal entstehe eine eindeutige Nummer eins im deutschsprachigen Raum, sagte Vimcar-Gründer Andreas Schneider dem Handelsblatt. Der Kaufpreis für beide Unternehmen soll Firmenkreisen zufolge bei rund 200 Millionen Dollar liegen.

Weitere Zukäufe werden anvisiert. „Es soll mittelfristig ein europäischer Marktführer entstehen“, sagt Schneider, der auch nach der Übernahme als Gesellschafter im Unternehmen verbleibt. Derzeit gilt Webfleet, der zum Reifenhersteller Bridgestone gehört, als größter Anbieter in Europa.

Zak Ewen von Battery Ventures begründet die Investition mit dem erheblichen Wachstumspotenzial auf dem Markt: „Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, ihren Flottenbetrieb zu digitalisieren, um den steigenden Arbeits- und Kraftstoffkosten gewachsen zu sein, die Elektrifizierung der Flotten voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften in einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld zu gewährleisten.“

Bisher setzen viele Firmen bei der Verwaltung ihres Fuhrparks noch auf manuelle Lösungen. Die Analysten von Berg Insight rechnen allerdings damit, dass bis 2025 rund 22,5 Millionen Flottenmanagementsysteme in Europa installiert sind. Den Schätzungen zufolge gibt es aktuell in Europa mehr als 40 Millionen gewerblich genutzte Nutzfahrzeuge und mehr als 22 Millionen gewerblich genutzte Pkw.

Vimcar bietet Softwarelösungen für das Flottenmanagement an, mit denen beispielsweise per App ein digitales Fahrtenbuch geführt, Fahrzeuge in Echtzeit lokalisiert oder verwaltet werden können. Zu den Kunden gehören Handwerker und Pflegedienste. Avrios konzentrierte sich bisher eher auf Themen wie Kostenmanagement und die Verwaltung von Dokumenten – im Vergleich zu Vimcar auch für größere Kunden, die über einen Fuhrpark mit mehr als 100 Fahrzeugen verfügen.

Andreas Schneider

Durch den Zusammenschluss ergäben sich Synergien, ist sich Avrios-Chefin Francine Gervazio sicher. Schneider will bald eine Komplettlösung anbieten: „Wir starten in Kürze mit der Integration.“

Vimcar und Avrios arbeiten nach eigenen Angaben profitabel

Zusammen beschäftigen beide Firmen mehr als 250 Mitarbeiter und verwalten mehr als 250.000 Fahrzeuge. „Das ist sehr groß – nicht nur im Vergleich zur unmittelbaren Konkurrenz im Softwarebereich, sondern auch, was den gesamten Fuhrparkmarkt angeht“, sagt Schneider mit Blick auf Leasinggeber. Zu den Kunden von Avrios zählen unter anderen Flaschenpost, Hofbräu München und Tee Gschwendner.

Beide Unternehmen arbeiten laut Schneider profitabel: „Sowohl Vimcar als auch Avrios verbrennen kein Investorengeld mehr und investieren sehr nachhaltig in Wachstum. Es war spannend zu sehen, dass das für Battery Ventures sehr wichtig war, um überhaupt einzusteigen.“

